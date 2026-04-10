‘ทวี’ เสนอนายกฯคุม กพช. กำหนดราคาน้ำมันเอง ชี้ตอนนี้ ต้องหยุดเก็บภาษีสรรพสามิตและเงินเข้ากองทุนน้ำมัน ให้ประชาชนอยู่ได้
10 เม.ย. 69 – พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวในรายการ “เดลินิวส์ทอล์ก” เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่จะปล่อยเสรีพลังงานว่า ตามรัฐธรรมนูญระบุว่า สาธารณูปโภคที่รัฐต้องดูแลให้มีอย่างทั่วถึงคือ น้ำมัน ไฟฟ้า และอื่น ๆ
เป็นหน้าที่ของรัฐ ที่จะมาดำเนินการ ไม่ใช่เรื่องการค้าเสรีหรือกลไกตลาด ต้องทำใน 4 ประการ คือ
1. ดูแลให้มีอย่างทั่วถึง พัฒนาให้ยั่งยืน
2. รัฐจะให้เอกชนก็ได้ แต่ต้องเป็นเจ้าของ 51%
3. อย่าให้เก็บค่าใช้จ่ายกับประชาชนเกินสมควร
4. เมื่อเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดิน ถ้าเอกชนไปดำเนินการก็ต้องตอบแทนรัฐอย่างเป็นธรรม
พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า ประเทศไทยไม่มีน้ำมันดิบ แต่มีโรงกลั่นถึง 6 โรง รวมแล้วสามารถผลิตได้วันละ 1.6 พันล้านลิตร มีทั้งการใช้ในประเทศและส่งออก ปัญหาคือตอนเริ่มต้น รัฐบาลบอกเรามีน้ำมันใช้ได้ 100 วัน หรือถึงราวกลางเดือน มิ.ย. แสดงว่าน้ำมันดิบที่ซื้อมาในราคาวันนั้น ถ้าเรายึดว่าเป็นสาธารณูปโภค รัฐก็ต้องเข้าไปดูแล
เรามีกฎหมายเกี่ยวกับน้ำมัน 2 ฉบับ คือที่ตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีคน 19 คน มีรัฐมนตรี 14 คน เพื่อรับฟังจากหลายหน่วยงาน กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและราคาน้ำมัน แต่วันนี้กลับไปตั้งกรรมการอีกคณะ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้อำนาจ รมว.พลังงาน เข้ามาอยู่ในคณะนี้
ตามข้อมูลพบว่า คณะกรรมการชุดนี้ทำเกินที่กฎหมายกำหนด ไปกำหนดราคาน้ำมันเอง เป็นมติของ กบง. เอง ทั้งที่ กบง. เกิดขึ้นจากคำสั่ง กพช. แล้วไปมีมติเมื่อ 20 เม.ย. 61 ให้ยึดราคาหน้าโรงกลั่นสิงคโปร์ อ้างว่าไทยไม่มีโรงกลั่น ซึ่งเป็นเรื่องเท็จ แล้วยังกำหนดราคาขายให้เริ่มต้นราคาเท่าไหร่ ทำให้สุดท้ายราคาถูกอ้างอิงที่สิงคโปร์
แนวทางนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เพราะกำหนดให้เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน สุดท้ายไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์ ที่ทำโรงกลั่นเพื่อส่งออกนอกประเทศหมด ใช้ในประเทศนิดเดียว การบริหารพลังงานในภาวะเช่นนี้ รัฐต้องเข้ามาดูแลให้โรงกลั่นอยู่ได้ อย่างค่าการกลั่นก็ต้องบวกนิดหน่อยให้อยู่ได้ แต่ไม่ใช่ปล่อยให้ขึ้นสูง
นอกจากนี้เรายังมีภาษีซ้ำซ้อน ภาษีสรรพสามิต เข้ากองทุนน้ำมัน เข้ากองทุนรักษาสิ่งแวดล้อม ภาษีเทศบาล ไปถึงหน้าปั๊มมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก มันก็กลายเป็นภาษีซ้อน เป็นค่าใช้จ่ายที่ในภาวะปกติก็ไม่เป็นไร แต่เมื่อเป็นเช่นนี้เวลาน้ำมันตลาดโลกลงก็ลงยาก เพราะติดภาษีเยอะ
นายกฯไปใช้กฎหมายน้ำมัน 2516 ก็พอได้ แต่ก็ควรใช้กฎหมายเดิม ที่นายกฯเป็นหัวโต๊ะเอง แล้วจะได้กำหนดแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม อยากให้นายกฯยึดหลักนิติธรรม ท่านไม่ได้อยู่ในแวดวงพลังงาน แต่พลังงานมันซับซ้อนมาก ก็ต้องยึดกฎหมายเป็นหลัก เอาอำนาจกลับมาก่อน แล้วก็พิจารณาว่าทำให้เหมาะสม
พ.ต.อ.ทวี กล่าวเพิ่มว่า ข้อเสนอตอนนี้ ต้องหยุดเก็บภาษีสรรพสามิตและเงินเข้ากองทุนน้ำมัน ให้ประชาชนอยู่ได้ เพราะประชาชนมีอาชีพ มันไม่ใช่แค่ราคาน้ำมัน แต่เป็นต้นทุนการประกอบอาชีพ ต้นทุนผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ต้องจัดการกับกลุ่มที่กักตุนน้ำมันอย่างตรงไปตรงมา ตอนนี้ไม่มีใครทุกข์เท่ากับประชาชน ที่มีผู้ประกอบการกักตุนน้ำมัน