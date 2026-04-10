สส.ปชน. จี้รัฐบาลวางโรดแมป แก้ วิกฤตพลังงาน-ค่าไฟฟ้า ย้ำหากทำไม่ได้ ให้ รมต.จูงมือนายกฯ ลาออกไปจากสภา ลั่นหากจริงใจ ต้องจับคนโกงน้ำมันให้ได้ภายใน1เดือน
วันที่ 10 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ รองประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาวาระเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นวันที่สอง
จากนั้นเวลา 14.00 น. นายศุภโชติ ไชยสัจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวว่า ตนขอให้รัฐบาลออกมายกมือไหว้ขอโทษประชาชน ต่อกรณีที่เคยกล่าวโทษประชาชนว่า เป็นต้นเหตุน้ำมันขาดแคลน เพราะประชานแห่เติมน้ำมัน
นอกจากนั้นแล้วให้ยกมือไหว้ขอโทษที่ไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตราคาน้ำมันและพลังงาน รวมถึงค่าไฟฟ้าตามที่หาเสียงได้ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงเพราะมัวแต่เกรงใจนายทุน
หากรัฐบาลจริงใจ ต้องจับคนโกงน้ำมันให้ได้ภายใน 1 เดือน และนอกจากนั้นแล้วต้องมีกรอบเวลากำหนดผลงานภาคปฏิบัติที่ชัดเจนว่า ภายใน 1 เดือนจะทำเรื่องใดให้สำเร็จ
โดยเฉพาะเปิดโควตาขายไฟคืนรัฐ 1 ล้านครัวเรือน ภายใน 3 เดือนจะเห็นเรื่องใดที่ทำให้สำเร็จ เช่น เจรจากับภาคเอกชน ลดค่าความพร้อมจ่ายที่ประชาชนจ่ายฟรีให้โรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่อง หรือสมัยหน้าจะสนับสนุนการแก้ไขปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับพลังงาน
“หากไม่เป็นเช่นนั้น หรือทำไม่ได้ รัฐมนตรีค่อยมาลาออก หรือเดินไปจูงมือนายกรัฐมนตรี ลาออกไปจากสภาแห่งนี้” นายศุภโชติ กล่าว