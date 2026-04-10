ศุภจี เมินดราม่า ชี้ แก้ฝุ้นPM2.5 สำคัญ ยันให้ความสำคัญท่องเที่ยวแก้ปัญหาฝุ่น ฟังไม่จบอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน ลั่นไม่เสียกำลังใจ
เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์กรณีเกิดดราม่าในระหว่างการชี้แจงนโยบายรัฐบาลถึงเรื่อง ฝุ่น PM 2.5 ที่จ.เชียงใหม่ โดยระบุให้เที่ยวจังหวัดอื่นก่อนว่า หากฟังการชี้แจงทั้งหมด ตนไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลย
ในระหว่างการอภิปราย เป็นเรื่องที่พูดถึงปฏิทินการท่องเที่ยว ในปฏิทิน 365 วัน ว่าแต่ละวันประเทศเรามีความสวยงามทุกวัน เช่น ดอกกระเจียวบาน ต้องไปที่ไหน ทุ่งบัวแดง ต้องไปที่ไหน และทะเลบัวแดงยังมีที่ภาคใต้จ.พัทลุง เราเที่ยวแต่ละวันใน 365 วัน ได้ตลอดเวลา ในช่วงที่มีฝุ่นพิษ บางคนเข้าใจผิดว่าตอนนี้เชียงใหม่เที่ยวไม่ได้แล้ว แต่ก็เข้าใจเพราะตอนนี้ต้องแก้เรื่องฝุ่น
ต้องบอกว่าเรื่องค่าฝุ่นPM 2.5 เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องแก้ไขและมีคณะที่ดูแลในเรื่องนี้ และให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างยิ่งเพราะเป็นวิกฤต ไม่ใช่เรื่องเที่ยวอย่างเดียว แต่คนที่อยู่ตรงนั้น ต้องมีคุณภาพชีวิตอากาศที่สะอาด ส่วนเรื่องการท่องเที่ยว ก็ยังทำเป็นปฏิทินได้ทั้งปี
ทั้งที่พูดเรื่องการท่องเที่ยว แต่คนยกประเด็นฝุ่นขึ้นมา เรื่องนี้ต้องทำขนานกันไปในแต่ละมุมที่ต่างมิติ แต่ไม่ได้พูดเลยว่าฝุ่นไม่เกี่ยวให้เธออยู่ไปเถอะ ซึ่งไม่ใช่เลย และเรื่องฝุ่นไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่ กรุงเทพฯก็มี หลายจังหวัดก็มี ต้องไปแก้ที่ต้นทางที่มีหน่วยงานและกระทรวงที่ดูแล จึงเป็นการพูดกันคนละเรื่อง
แต่มิติท่องเที่ยวเป็นอีกมิติหนึ่งที่ต้องพยายามทำเช่นกัน เพราะเป็นแหล่งที่ทำให้ รายได้ ขอให้สื่อช่วยอธิบายให้เข้าใจ ว่าตนไม่ได้พูดว่าเรื่องฝุ่นไม่สำคัญ เรื่องส่วนสำคัญมากและต้อง แต่ตอนที่พูดคือเรื่องการท่องเที่ยว
ผู้สื่อข่าวถามว่าเสียกำลังใจ หรือไม่ที่คนเข้าใจผิดในแง่การสื่อสาร นางศุภจี กล่าวว่า ไม่เลย เพราะถ้าฟังสั้นๆ จะเข้าใจเนื้อหาอีกอย่าง หากฟังตั้งแต่ต้นจนจบจะเข้าใจ เมื่อชี้แจงไปแล้วแล้วยังไม่เข้าใจก็มีหน้าที่อธิบายและทำงาน