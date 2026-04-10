‘ศุภจี’ ยังไม่พอใจ มะพร้าว 10 บาท หวังราคาสูงได้มากกว่านี้ ชี้มูลค่าจะขยับตามคุณภาพ-ปริมาณ ส่วนที่ สส.พรรคส้ม บอก 3 บาท อาจเป็นมะพร้าวตกคุณภาพ

10 เม.ย. 69 – นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลัง นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน วิจารณ์การชี้แจงเรื่องราคามะพร้าวที่บอกว่าขึ้นไปถึง 7 บาท ทั้งที่ราคาจริง 3 บาท พร้อมขอให้ฟังเสียงเกษตรกรมากกว่าข้าราชการ

นางศุภจี กล่าวว่า ได้ฟังอย่างรอบด้านแล้ว ตนต้องรับฟังทั้งหมด รวมไปถึงดูแลการควบคุมการผลิต ไม่ว่าราคา 3 บาท หรือ 7 บาท ตนก็ยังไม่พอใจ เพราะราคามะพร้าวสามารถสูงได้มากกว่านี้

หากฟังที่ตนชี้แจงเมื่อวันที่ 9 เม.ย. ในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าว ไม่ได้แก้ที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่ต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงคุณภาพของแพ็กเกจ ปีนี้จะมีผลผลิตมะพร้าวออกมามาก ราคาอาจจะตกลงบ้าง รวมถึงเรื่องคุณภาพ หากมะพร้าวคุณภาพด้อย ตกเกรด ราคาก็ไม่ดี

ต้องยอมรับว่ามีคนขายได้ในราคา 10 บาท แต่ในความเป็นจริงอยากได้ราคาที่มากกว่านี้ จึงต้องแก้ที่ระบบ ซึ่งปัญหาสะสมมานานไม่สามารถแก้ได้ในวันเดียว จึงต้องเน้นเรื่องการแปรรูป

“หากถามว่ามะพร้าวราคา 3 บาท มีหรือไม่ ก็อาจจะมี เป็นมะพร้าวที่อยู่บนต้น หรือมะพร้าวที่ตกคุณภาพ ส่วนราคา 7-10 บาท ก็อาจจะมี แต่ยังไม่พอใจ จึงอยากขอให้ช่วยกันสื่อสารผ่านสื่อมวลชนให้เกิดความเข้าใจ”

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