ชวน ซัดนักการเมืองต้องไม่ทุจริต ไม่เข้ามาเอาทุนคืนจากซื้อเสียง แนะทำความเข้าใจปัญหาชายแดนใต้ ขอคำแนะนำจาก ‘วิษณุ’ หาทางออก ฝากสานต่อนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ
วันที่ 10 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาวาระเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นวันที่สอง
เวลา 16.00 น. นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ตนมีส่วนร่วมอภิปรายนโยบายรัฐบาลทุกสมัย ทุกครั้งหลักคือ ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย ไม่ใช่เป็นเพียงคำขวัญของพรรคประชาธิปัตย์ แต่เป็นความจริง เราไม่ใช่นักการเมืองสมัยเดียว จะพูดอะไรไป โกหกหลอกลวง คนอื่นก็รู้ เราก็เสียหาย ฉะนั้นก็ระมัดระวัง จะพูดอะไรก็ตามความเป็นจริง และอยากให้เราจงรับเอาความจริง ซึ่งจะทำให้เราแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ได้
นายชวน กล่าวอีกว่า ดังนั้น จะไม่มีคำอะไรที่โกหกหลอกลวง ให้ร้ายป้ายสี หรือยกย่องเกินเหตุที่เกินความเป็นจริง เงื่อนไขคือรัฐบาลต้องเขียนคำแถลงนโยบายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และถือว่าโดยทั่วไปก็เป็นที่ยอมรับกันได้ แม้จะมีบางเรื่องที่อยากเห็น แต่ไม่มี แม้จะเป็นความปรารถนาของประชาชน เช่น นโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ ตนอยากจะเห็น เพราะเป็นความหวังของคนสูงอายุ คนเหล่านั้นไม่ใช่คนห้อยเปลี้ยเสียขา
“ไม่ใช่คนที่รออนุบาล แบบอนาถา แต่เป็นคนที่รับใช้บ้านเมืองมา เพียงแต่ไม่ใช่ข้าราชการที่มีบำเหน็จบำนาญ และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องให้ปลาแทนให้เบ็ด แต่เป็นเรื่องจริงที่เราดูแลผู้สูงอายุ จึงฝากรัฐบาลให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย” นายชวน กล่าว
นายชวน กล่าวต่อว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่การแถลงนโยบายครั้งที่แล้ว เรื่องการเริ่มวางรากฐานประเทศเพื่อนำประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดประโยชน์เป็นที่ตั้ง ตนเห็นด้วยกับนโยบายนี้ แต่ขอเสนอว่าเราทำเรื่องการเลือกตั้งที่นายกฯ ต้องรับผิดชอบอยู่ด้วย ให้สุจริตเที่ยงธรรมดีหรือไม่
แต่เรื่องนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ไม่ได้ตอบ แต่ตนไม่ลดละความพยายาม ยังขอให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยดูแลให้เกิดความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง แม้ส่งจดหมายจะไปไม่มีผล แต่ก็ภูมิใจว่าตนไม่ดูดายในเรื่องนี้
นายชวน กล่าวต่อว่า นโยบายที่รัฐบาลได้แถลงนั้นหลัก 3 ประการ ในการบริหาร ตนเห็นด้วยว่าจะพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่น ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย แต่ถ้าท่านยังทุจริตโกงกิน ก็ไม่ใช่การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย
ส่วนการยึดหลักนิติธรรม รับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรื่องนี้ตนเชื่อครึ่ง ไม่เชื่อครึ่ง โดยพฤติกรรมที่ผ่านมา บางเรื่องยึดหลักแทรกแซงทั้งการเลือกสว. บางเรื่องก็ไม่ตรงไปตรงมา
นายชวน กล่าวอีกว่า นโยบายเกี่ยวกับแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอให้รัฐบาลศึกษาแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” อย่างลึกซึ้ง โดยเน้นว่าต้องเข้าใจที่มาของแนวพระราชดำริอย่างแท้จริง ไม่ใช่นำมาใช้เพียงในเชิงนโยบาย พร้อมย้ำว่าปัญหาความไม่สงบในอดีตส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
อยากแนะนำว่ารมว.กลาโหม ควรศึกษาปัญหาเรื่องความไม่สงบเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ขอแนะนำให้รัฐบาลหารือกับนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ ในเรื่องนี้ด้วย
นายชวน กล่าวอีกว่า หากนักการเมืองมาจากระบบการซื้อเสียง เราจึงได้เห็นว่าความน่าเชื่อถือรัฐบาลลดน้อยลง แค่น้ำมันขาดแคลน คนทั้งประเทศไม่เชื่อว่าไม่มีการกักตุน และน่าจะมีการถอนทุนคืนจากการใช้เงินชื่อเสียงในช่วงที่ผ่านมา จะจริงเท็จอย่างไร แต่ความเชื่อเกิดจากความไม่น่าเชื่อถือของพฤติกรรมที่มาของนักการเมือง จึงสนับสนุนให้แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น เรื่องนี้ต้องปฏิบัติ ไม่ใช่แค่ถ้อยคำที่เลื่อนลอยจากนโยบาย
นายชวน กล่าวว่า ตนยินดีที่นายกฯ เคยพูดไว้เรื่องการโกงและรู้สึกละอาย แต่ข้าราชการเหล่านั้นที่นายกฯพูดด้วยก็มาจากนักการเมืองทั้งนั้น ตอนเป็น รมว.มหาดไทย ข้าราชการในกระทรวง เสียกำลังใจคนที่พูดเรื่องนี้ปัจจุบันก็อยู่ในพรรคภูมิใจไทย เพราะการแต่งตั้งข้าราชการ ไม่ตรงไปตรงมา มุ่งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันก็เป็นคนดี แต่ท่านจะอยู่ยาวถึง 7 ปี
ดังนั้น การแต่งตั้งข้าราชการเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดการทุจริต และเรื่องนี้เราจะแก้ไขไม่ได้ หากเราไม่ตัดวงจรอุบาทว์ทางการเมือง คือการที่นักการเมืองซื้อเสียงโกงและมาหาผลประโยชน์ แล้วนำเงินดังกล่าวไปซื้อเสียง ก็ต้องมาจากข้าราชการที่โกง
จึงอยากฝากรัฐมนตรีใหม่ อย่าสนับสนุนเรื่องการโกง อยากให้นำข้าราชการที่ดีเข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมือง หากได้ข้าราชการที่ดี รัฐมนตรีเข้ามาแค่ชั่วคราว แต่ข้าราชการอยู่ยาว เขามีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้
“จึงฝากบอกนายกฯว่าเมื่อท่านรู้สึกอายกับเรื่องเหล่านี้ ท่านจะต้องไม่ทำอะไรที่เไม่ถูกต้อง สิ่งที่ผ่านมาแล้ว ผมไม่อยากให้เราลบเลือน เพราะจะแก้ปัญหาไม่ได้ และเข้าใจว่าขณะนี้นายกฯถูกร้องในบางเรื่อง โดยเฉพาะการแทรกแซงการเลือกสว. หากไม่จริง คนร้องติดคุกตลอดชีวิต ติดคุกหัวโต
นี่จะเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของรัฐบาล ไม่ใช่ความมั่นคงของชาติ หากเรายึดความมั่นคงของชาติ เราจะทำให้เรื่องนี้เป็นจริง ผิดก็ผิด ถูกก็ถูก เราต้องยอมรับความเป็นจริง มิฉะนั้น จะแก้ปัญหาประเทศไม่ได้” นายชวน กล่าว
นายชวน กล่าวอีกว่า หวังอย่างยิ่งว่านโยบายที่นายกฯแถลงนั้น จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นระหว่างประเทศขึ้นมา ความมั่นคงภายใน ต้องเป็นความมั่นคงของชาติ ไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาล หากรัฐบาลเอาความมั่นคงตัวเอง มองข้ามความมั่นคงของชาติ คือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ยากที่โลกจะเชื่อมั่นประเทศไทย
พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้มีผลต่อนักการเมืองเท่านั้น แต่มีผลต่อองค์กรอิสระทั้งหลายที่ต้องทำหน้าที่ อะไรก็ถูกก็ถูก อะไรผิดก็ผิด วิธีนี้เท่านั้นที่ทำให้ประเทศของเรามีความมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือของนานาประเทศ