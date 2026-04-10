ไอซ์ รักชนก ลั่นกลางสภา รวยไม่ไหวแล้ว แข่งบุญวาสนได้ อย่าแข่งโครงการภาครัฐกับภูมิใจไทย โยงรัฐมนตรีมีเอี่ยวทุจริต ย้ำถ้าเป็นรัฐบาลส้ม ไม่เอารมต.ที่มีประโยชน์ทับซ้อนนั่งหัวโต๊ะแก้วิกฤตพลังงาน
วันที่ 10 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาวาระเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นวันที่สอง
จากนั้นเวลา 17.20 น. น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายว่า ประเด็นการปราบทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ไม่เชื่อว่าจะทำได้จริง เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงการประมูลในโครงการต่างๆ นั้น พบว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคนในพรรคภูมิใจไทย อาทิ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย มักจะชนะประมูลโครงการรัฐหลายรายการ ไม่มีการกล่าวหาว่าฮั้วประมูล ไม่ได้บอกว่าส่อทุจริต แค่เปิดข้อมูลให้ชาวบ้านคิดเอง ว่าจากที่ฟังทั้งหมดนั้นคิดถึงอะไร
“ดิฉันคิดออกคำหนึ่งคือ รวย รวยไม่ไหวแล้ว โบราณเขาว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งได้ แต่แข่งโครงการรัฐกับพรรคภูมิใจไทย อย่าแข่งเลย แล้วเอาเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบแบบที่นายกฯพูดเอาไว้ตอนแถลง 3 นาทีเรารู้กันหมดเลยว่าใครทำอะไรบ้าง แล้วถ้าท่านเปิดข้อมูลตามมาตรฐานนี้ได้ ต่อไปนี้ท่านไม่ต้องมีรักชนกในสภาฯก็ได้ ไม่ต้องมานั่งแงะอะไรให้ท่านดูเพราะท่านสามารถดูเองที่บ้านได้เลย” น.ส.รักชนกกล่าว
น.ส.รักชนก กล่าวว่า รัฐบาลสีน้ำเงิน ท่านเอาเจ้าของปั๊มที่มีสาขาทั่วประเทศ มาแก้วิกฤตพลังงาน เดี๋ยวจะมีสส.ฝั่งรัฐบาลประท้วงอีกว่า ถ้าพรรคประชาชนบริหารราชการแผ่นดิน มีปัญญาทำให้ราคาน้ำมันถูกลงมั้ย ท่านเป็นถึงสส. อย่าถามอะไรที่มันสิ้นคิดแบบนี้ ราคาน้ำมันมันคงจะถูกไปมากกว่านี้ไม่ได้
แต่สิ่งที่พรรคประชาชนไม่มีวันทำแน่ คือเราไม่มีทางเอารัฐมนตรีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมานั่งหัวโต๊ะในการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงาน
“แม้ดิฉันจะเชื่อว่านายพิพัฒน์ รัชกิจประการ คนดีของดิฉัน ไม่มีทางที่จะทำอะไรในแบบที่เขาสวสัย หรือเขากล่าวกันหรอก แต่นอกจากดิฉันแล้ว ใครจะเชื่อว่าบริษัทที่นายพิพัฒน์ ถือหุ้นอยู่ 2 ล้านหุ้น มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากวิกฤตพลังงานในครั้งนี้”
น.ส.รักชนก กล่าวต่อว่า ตนไม่แปลกใจที่ดัชนีคอร์รัปชันของไทยแย่ลง ทุกบริษัทที่เกี่ยวกับคนของพรรคภูมิใจไทยซึ่งตนเชื่อว่าไม่ทำอะไรผิด แต่คำแถลงนโยบายรัฐบาลที่สวยหรู จะกล้าทำหรือไม่ การทำโครงการแม้ไม่มีอะไรผิด แต่กลิ่นฮั้วประมูลแรง
ดังนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย จะตั้งกรรมการสืบสวน สอบหาความจริงหรือไม่ และจะเลือกใช้ยาที่ตนเสนอ คือ ยาขับรัฐมนตรีที่มีมลทิน และยาเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ดัชนีคอร์รัปชันประเทศไทยเพิ่มขึ้นจะดำเนินการหรือไม่
จากนั้น นายสิริพงศ์ ชี้แจงว่า ตนไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่น.ส.รักชนกกล่าวอ้าง เพราะแม้จะนามสกุลเดียวกันแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้อง ไม่ใช่มารดาเดียวกันกับบิดาของ ทั้งนี้ตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ อีกทั้งในปี2568 ตนไม่มีอำนาจบริหารใดๆ ส่วนปี 2566 ตนไม่ได้เป็นสส. เนื่องจากสอบตก
“เรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องพิสูจน์ได้ว่า ไม่เกี่ยวกัน แต่ขอบคุณที่โยงให้ เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นข้อมูลปรากฎในโซเชียลเช่นกัน ดังนั้นเมื่อนำข้อมูลจากโซเชียลเอามาอ่าน ก็ขอบคุณที่ได้ชี้แจง ผมขอย้ำว่าไม่เกี่ยวกัน และคงไม่ต่างกับคนของพรรคท่าน คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบัน คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” นายสิริพงศ์กล่าว