อนุทิน ย้ำ 35 รัฐมนตรี คัดมาเอง รู้ว่าเก่งตรงไหน ต้องทำได้ตามเป้าหมายที่ตนต้องการให้ได้ หากใครล้มเหลว ควรรู้ตัวเก็บของกลับบ้าน
10 เม.ย. 69 – นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภาว่า ขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่ได้ร่วมกันอภิปราย แสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงใยกับการแถลงนโยบายรัฐบาลของตน
ตนเข้าใจดีว่าต่างฝ่ายก็ต้องต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ความเห็นหรือข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำอธิบายของท่านทั้งหมดนั้น ตนยืนยันได้เลยว่าทุกถ้อยคำ พวกเราทุกคนที่เป็นครม.ได้รับฟังและรับทราบ โดยในส่วนที่เป็นประโยชน์เป็นสาระ เป็นความจริง เรายินดีที่จะนำไปประยุกต์ใช้และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนของพวกเรา
ตนตระหนักดีว่าความท้าทายที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ระยะยาวก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พวกเรา ครม. ให้คำยืนยันว่าเราจะผลักดันให้ทุกอย่างที่ได้กล่าวไว้ในการแถลงนโยบายครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จด้วยความมีประสิทธิภาพ
ครม. ทุกท่านตนคัดเลือกมาด้วยความรอบคอบ กว่าจะตัดสินใจให้แต่ละท่านรับผิดชอบในกระทรวงต่าง ๆ ขอเรียนว่าข้อกล่าวหาที่ท่านได้พูดถึงตัวตนว่าไม่ตั้งใจทำงาน โยนงานไม่รับผิดชอบงาน บริหารงานไม่เป็น อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเหมือนกัน เพราะว่าฝ่ายนี้ก็บอกตนเก่ง บริหารดี ทำดี มีความรับผิดชอบ รักประชาชน แต่ฝ่ายนั้นบอกอีกอย่าง ซึ่งก็ไม่เป็นอะไรเพราะนั่นถือเป็นบทบาทของเรา แต่ต้องขอความกรุณาว่าต้องพูดความจริง และต้องทำการบ้านให้มากกว่านี้
ท่านสมาชิกที่เพิ่งอภิปรายตนเมื่อสักครู่ (พริษฐ์ วัชรสินธุ) ต้องบอกว่าท่านไม่ทำการบ้านจริง ๆ ท่านบอกว่าผมเอาคลัสเตอร์ที่พรรคร่วมรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยมาดูเองโดยตรง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่กระทรวงเกษตรฯ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นคนดู
คำว่าคลัสเตอร์ที่พูดนี้ในส่วนของตนหมายถึงเป็นคลัสเตอร์ที่เป็นพรรคภูมิใจไทย ซึ่งตนได้มอบหมายให้รองนายกฯ แต่ละท่านได้ดูแลหน่วยงานตามที่ตนได้มอบหมายไป ส่วนที่เป็นกระทรวงในการกำกับดูแล รับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยทุกกระทรวง นายชนันเป็นผู้ดูแลด้วยอำนาจเต็ม
“ผมบริหารงานแบบนี้ตั้งแต่เป็นผู้บริหารภาคเอกชน ซึ่งอาจเป็นพรสวรรค์ของผมก็ได้ ผมสั่งงานแบบรู้ว่าคนไหนเก่งตรงไหน รู้ว่าคนไหนมีความสามารถที่จะไปทำอะไร สามารถนำผลงานกลับมาส่งมอบผมด้วยสิ่งที่ผมต้องการ ทุกคนที่ผมมอบหมายงานให้ทำ ผมต้องมั่นใจว่าเขาทำได้ตามเป้าหมายที่ผมต้องการ” นายอนุทิน กล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า สำหรับรัฐมนตรีคนไหน หรือรองนายกฯ คนไหนกลับมาด้วยความล้มเหลว เมื่อเขารายงานเสร็จ เขาก็รู้ว่าเขาต้องไปเก็บของและให้คนที่ความสามารถที่ดีกว่ามาทำ ตนบริหารงาน ทำงานมาแล้วประสบความสำเร็จในทุกด้าน ถามว่าล้มเหลวหรือไม่ก็มีล้มเหลวบ้าง แต่ว่าสำเร็จมากกว่า จึงทำให้สั่งสมประสบการณ์ในการที่จะดูว่าคนนี้ถนัดเช่นนี้ คนนั้นถนัดเช่นนั้น และมอบหมายงานให้เขาทำไป