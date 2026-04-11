‘ยศชนัน’ ถือฤกษ์ 09.00 น. นำทีม ‘รัฐมนตรีเพื่อไทย’ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบฯ ก่อนพาชมห้องทำงาน

11 เมษายน 2569 – เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวัชรพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ศาลพระภูมิ และศาลตายาย

จากนั้นเวลา 09.09 น. นายยศชนัน นำรัฐมนตรีของ พรรคเพื่อไทย เข้าห้องทำงานอย่างเป็นทางการ โดยนายยศชนัน นำทีมรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย เดินพร้อมกันไปประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

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