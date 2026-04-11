‘อัครนันท์’ แจงดึง ‘ครูจวง’ เหตุต้องการมือทำงานพัฒนาการศึกษา ไม่เกี่ยวพรรคการเมือง บอกสนิทกันร่วม 10 กว่าปี ยัน ไม่ย้าย เข้าสังกัด พรรคเพื่อไทย
11 เมษายน 2569 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแสข่าว นายปารมี ไวจงเจริญ หรือ “ครูจวง” อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) จะเข้ามาเป็นทีมงานของนายอัครนันท์ ว่า
ตนสนิทกับนายปารมี มา 10 กว่าปีแล้ว ก่อนมาเล่นการเมือง ซึ่งก่อนที่จะชวนมาทำงานร่วมกันก็ทราบว่า นายปารมี ไม่ได้เป็น สส. แล้ว และตนได้พูดคุยกับนายปารมี ทราบว่า นายปารมี จะกลับไปเป็นติวเตอร์ จึงชวนมาทำงานร่วมกัน ไม่ได้มีประเด็นอะไรมาก
เมื่อถามว่า นายปารมี จะย้ายมาสังกัด พรรคเพื่อไทย หรือไม่ นายอัครนันท์ กล่าวว่า ไม่มี ในส่วนของนายปารมี ด้วยความสนิทสนม เมื่อตนมาเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อยากพัฒนาการศึกษา จึงอยากได้คนแบบ นายปารมี มาทำงาน
ถามย้ำว่า ชวนให้มาช่วยงานไม่ได้ชวนมาสังกัดพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ นายอัครนันท์ กล่าวว่า ใช่ เรื่องพรรคการเมืองก็ว่ากันไป แต่ละพรรคไม่เหมือนกัน ตนคิดว่านายปารมีมีคุณค่าในการทำงานร่วมกันในด้านการศึกษาเท่านั้น ไม่มีอะไรมาก
เมื่อถามว่า มีดรามาว่านายปารมี ยังเป็นผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนอยู่ ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้หรือไม่ นายอัครนันท์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่ได้พูดคุย เพราะชวนกันแบบพี่น้องให้มาทำงานร่วมกัน แต่ในเรื่องพรรคการเมืองต้องให้นายปารมีไปเคลียร์ในส่วนนั้น
เมื่อถามว่า นายปารมีได้มีการพูดคุยหรือไม่ว่าในอนาคตข้างหน้าจะย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทย นายอัครนันท์ กล่าวว่า ไม่เคยพูดเรื่องการเมืองใดๆ ไม่เคยพูดว่าจะต้องมาอยู่พรรคเพื่อไทย เพราะอย่างที่บอกพวกเราเป็นนักการเมืองมีหัวโขนของทุกคน ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กี่เดือนกี่ปี พอเรามาทำงานตรงนี้เราอยากทำให้มันดี และอยากได้คนเก่งมาร่วมงานกัน สักพักจะมีคนเก่งๆ ที่ไม่ใช่นักการเมือง
“ผมมองว่าหากมองแต่เรื่องพรรคการเมือง ประเทศไทยก็ไม่ก้าวหน้าสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้คนเก่งๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าพรรคการเมือง หากมองแต่พรรคการเมืองก็จะไม่ได้คนเก่งๆ มีความคิดเหมือนเรามาทำงานด้วยกัน ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดถึงพรรคการเมือง” นายอัครนันท์ กล่าว
เมื่อถามว่า หลังจากนี้จะไม่เกิดดราม่าจากพรรคประชาชนอีกใช่หรือไม่ นายอัครนันท์ กล่าวว่า ต้องบอกว่า ตนและเพื่อนๆ พี่ๆ ในพรรคประชาชน ก็สนิทกันหลายคน
โดยวันนี้ก็จะไปทานข้าวกับ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ถ้าวันนี้ มองแต่ว่า มีเเนวคิดที่ไม่เหมือนกัน แล้วจะคบกันไม่ได้ ก็ไม่สามารถคบใครได้แล้ว