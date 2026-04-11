‘ยศชนัน’ เตรียมชง ครม. จับมือแก้วิกฤต ก้าวข้ามการเมือง ทำงานร่วมกระทรวงอื่นๆ และทำขนานกันไปกับมาตรการ นายกรัฐมนตรี สั่งการ
11 เมษายน 2569 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า
กระทรวงที่ พรรคเพื่อไทย ดูแล ทั้ง อว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เราจะทำงานข้ามกระทรวงให้เห็นเป็นภาพประจักษ์ เพราะวันนี้มีทั้งวิกฤตพลังงาน และวิกฤตสภาพอากาศ
เราจะดูโครงการต่างๆ ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ แล้วนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไข ที่หลายเรื่องมีการลงพื้นที่ไปสำรวจแล้ว ซึ่งมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ย ไบโอดีเซล การดูแลกลุ่มเปราะบาง การดูแลแรงงาน ห้องปลอดฝุ่นของโรงเรียน เราจะพัฒนาร่วมกัน บางอย่างก็ใช้แล้วเพื่อทำให้การแก้ปัญหาดีขึ้น และมีความคิดว่า จะขยายไปยัง กระทรวงต่างๆ เพิ่มเติมอีก
โดยจะนำไปพูดคุยในที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขยายไปยังกระทรวงอื่น เป็นการทำขนานกันไปกับมาตรการที่ นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการไปแล้ว วันนี้คือ สิ่งที่เราต้องทำงานร่วมกัน เรื่องการเมืองคือเรื่องการเมือง แต่เรื่องวิกฤต ทุกคนต้องทำงานด้วยกัน