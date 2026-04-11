นายกฯ ถกครม.นัดแรก ขอบคุณช่วยแจงนโยบายรัฐบาล ขอรมต.สามัคคี-จับมือทำงาน ยึดประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด พร้อมสนับสนุนทุกภารกิจ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 เม.ย.2569 ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งเป็นนัดแรกภายหลังการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
โดย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม แจ้งลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำภาพหมู่ครม.ใส่กรอบรูปมอบให้แก่รัฐมนตรีทุกคนเป็นที่ระลึก
สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ ที่คาดว่าแต่ละกระทรวงจะเสนอให้ครม.พิจารณา อาทิ กระทรวงการคลัง จะเสนอปฏิทินการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 มาตรการเรื่องค่าครองชีพ รวมถึงแต่งตั้งข้าราชการการเมือง เป็นต้น ส่วนการออกพ.ร.ก.กู้เงิน คาดว่ายังไม่นำเสนอครม.ในครั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันกำลังปรับตัวลดลง
นายอนุทิน กล่าวก่อนการประชุม ว่า วันนี้เป็นวันเสาร์ แต่พวกเราทุกคนต้องมาร่วมกันทำงาน เนื่องจากการชี้แจงต่อรัฐสภา ในเรื่องการอภิปรายนโยบายรัฐบาล ตลอด 2 วันที่ผ่านมา ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี วันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของครม.หลังการแถลงนโยบาย หมายความว่าครม.ชุดนี้จะไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายใดๆ ที่เคยมีก่อนหน้านี้ในการบริหารราชการแผ่นดิน บริหารสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชน
นายกฯ กล่าวว่า ขอให้ทุกคนใช้ความสามารถ และการตัดสินใจเต็มที่ในการแก้ปัญหาของประเทศ ภายใต้กรอบภารกิจที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้ววันนี้ ที่สำคัญ ขอเน้นย้ำว่าให้ครม.ชุดนี้ หรือรัฐบาลชุดนี้ ที่เราถือเป็นรัฐบาลของประชาชน เป็นรัฐบาลที่เป็นทีมเดียวกัน พัฒนาประเทศของเรา และให้การบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
นายกฯ กล่าวว่า การสื่อสารระหว่างกันเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ขอให้เราไม่มีในเรื่องของที่มาที่ไปของแต่ละคน พวกเราทุกคนเป็นทีมเดียวกัน เราแถลงนโยบายร่วมกัน
ตนต้องขอบคุณ ชื่นชมจริงๆ ในความเหนียวแน่น ความเป็นปึกแผ่น ที่ครม.ทุกท่านได้ให้ความสนใจรับฟังการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา ตนได้เห็นทุกคน ได้ผลัดกันลุกขึ้นชี้แจง ข้อเคลือบแคลงสงสัย ข้อกังวลของสมาชิกรัฐสภา รวมถึงฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน และสว.ด้วย ทุกคนชี้แจงได้ด้วยความชัดเจน การเตรียมข้อมูลที่ทำให้ความกังวลต่าง ๆ ได้รับการอธิบาย
ตนถือว่าการที่เราพูดกับบรรดาสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย คือการพูดกับประชาชนทั่วประเทศทั้ง 77 ล้านคน สิ่งที่เราได้ให้ข้อมูลกับสภาก็คือได้แจ้งให้ประชาชนทราบ จากนี้คือการปฏิบัติที่จะทำให้นโยบายต่างๆ ทุกข้อตลอดจนสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในนโยบาย แต่ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและพี่น้องประชาชนนั้น ได้ถูกดำเนินการโดยเร็ว
นายกฯกล่าวว่า ตนและครม. รองนายกฯทุกคน พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีทุกท่านอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบ ถ้ามีกิจกรรมที่ไหนไปลงพื้นที่ ถ้าแต่ละท่านเห็นว่ามีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ที่จะชักชวนครม.ด้วยกัน แม้กระทั่งตัวตน หากมีโอกาสได้ไปร่วมปฏิบัติภารกิจกับพวกท่านในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบพวกเราก็ยินดี
“ขอให้วันนี้เป็นการเริ่มต้นของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐบาลชุดนี้ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และขอให้บรรยากาศในการทำงานของพวกเรามีแต่ความสมัครสมานสามัคคี ทำทุกอย่างเพื่อประชาชน ผมในฐานะนายกฯ ขอย้ำอีกครั้งว่า ผมจะให้การสนับสนุนภารกิจของทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ โดยที่ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุด” นายกฯ กล่าว