สีหศักดิ์ ย้ำไทยยังไม่พร้อมประชุม JBC 17-25 เม.ย. รอกระบวนการตั้งกรรมการฝ่ายไทยเสร็จสิ้น ดับฝันกัมพูชา เหตุถึงประชุมได้ก็เริ่มปักปันเขตแดนไม่ได้ จ่อยกเลิกเอ็มโอยู 44
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีกัมพูชาทำหนังสือเชิญฝ่ายไทยประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา หรือเจบีซี วันที่ 17-25 เม.ย.ว่า เราเคยคุยกับเขาว่าการประชุมเจบีซีฝ่ายไทยต้องผ่านกระบวนการภายในก่อน โดยต้องผ่านการอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมาธิการเจบีซี เพราะต้องานเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเจบีซีฝ่ายไทย เมื่อเราพร้อมในแง่ของกระบวนการภายในก็ค่อยว่ากัน
ส่วนจะนั่งเป็นประธานเจบีซีเองหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ เพราะกรรมการเจบีซีจะเน้นด้านเทคนิค คงจะหาผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ ในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศ และเขตแตน มานั่งประธานอีกทั้งยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยของหน่วยงานหลัก
ส่วนที่ฝ่ายกัมพูชาเร่งรัดให้มีการประชุมนั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ก็เร่งได้ แต่กระบวนการของไทยต้องมีความพร้อมก่อน ซึ่งกัมพูชาก็ทราบดี และตนอาจจะมีโอกาสได้เจอรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ในช่วงต้นเดือนพ.ค. ก็จะมีการพูดคุยกัน
ส่วนกรณีการขอเอกสารเรื่องเขตแดนจากฝรั่งเศส นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ทางฝรั่งเศสบอกแล้วว่าไม่ใช่เอกสารลับอะไร เป็นเอกสารที่ทุกท่านเข้าถึงได้ เราต้องการอะไรเขาก็พร้อมให้เราเข้าถึงเอกสารนั้น
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรเรื่องเอ็มโอยู43 กับเอ็มโอยู44 นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เป็นไปตามที่แถลงนโยบาย ต่อรัฐสภา เราจะยกเลิกเอโอยู 44 โดยทางกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เสนอและเข้าสภาความมั่นคงแห่งชาติ จากนั้ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ขณะที่เอ็มโอยู 43 ควรดำเนินการให้รอบคอบ เนื่องจากที่ผ่านมามีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง ซึ่งเราเปิดกว้างอยู่แล้ว ประเด็นของตนและกระทรวงการต่างประเทศไม่ว่าการดำเนินการจะเป็นอย่างไรก็ตาม ควรมีฉันทามติร่วมกัน ดังนั้นการเดินไปข้างหน้ากระทรวงต่างประเทศ อยากให้มีกระบวนการที่เปิดกว้าง
สำหรับการประชุมเจบีซี อาจจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ต้องรอให้ฝ่ายไทยมีความพร้อมก่อน แต่ถึงแม้การประชุมจะมีขึ้น ก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่ในเรื่องของเขตแดนทันที เพราะต้องพูดถึงขั้นตอนและวิธีการประชุม เนื้อหาสาระ ไม่ใช่ว่าการประชุมเจบีซีจะนำไปสู่การปักปันเขตแดนทันที
เมื่อถามว่ากัมพูชาต้องการให้เดินหน้าปักปันเขตแดนทันทีเพื่อต้องการคืนพื้นที่นั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ก็เข้าใจ แต่เรามีจังหวะเวลาของเรา ส่วนเหตุผลที่นายกฯมอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์บริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) นั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ขอพูดคุยกับศอ.บต. ก่อนว่าภารกิจเป็นอย่างไรบ้าง