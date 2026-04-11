อนุทิน ลงนามแบ่ง 8 กลุ่มงานภารกิจ เจ้าตัว คุมปราบทุจริต ยาเสพติด ค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ ‘พิพัฒน์’ ดูพัฒนาสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน ‘เอกนิติ’ด้านลงทุน ‘ศุภจี’ส่งเสริมการค้า ‘สีหศักดิ์’มั่นคง-ตปท. ‘ยศชนัน’ ดูสร้างเสริมทรัพยากรส่งเสริมสุขภาพ ลุยภารกิจรัฐบาลดิจิทัล
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 83/2569 เรื่อง การบริหารราชการตามกลุ่มภารกิจ โดยสมควรให้มีการบริหารราชการตามกลุ่มภารกิจ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (2) และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และมาตรา 38 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
นายกรัฐมนตรี มีคำสั่ง โดยให้มีการบริหารราชการตามกลุ่มภารกิจ ดังนี้
1.กลุ่มภารกิจปราบปรามการทุจริต ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การกระทำความผิดออนไลน์ และอาชญากรรมข้ามชาติ มีนายกฯ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจนี้ รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของสังคม เฉพาะการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน การกระทำความผิดออนไลน์ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ นอมินี อาชญากรรมข้ามชาติ การทุจริต และประพฤติมิชอบ กลุ่มภารกิจนี้ประกอบด้วยหน่วยงานที่อยู่ในบังคับบัญชาโดยตรงของนายกฯ
2.กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจนี้รับผิดชอบการจัดให้มี และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทุกประเภท เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และต่อเนื่อง กลุ่มนี้ประกอบด้วย หน่วยงานที่นายกฯมอบหมาย และมอบอำนาจให้นายพิพัฒน์ กำกับการบริหารราชการแผ่นดินแทนนายกฯ
3.กลุ่มภารกิจส่งเสริม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกฯ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจนี้รับผิดชอบการส่งเสริม รักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทอย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2593 (ค.ศ.2050) และส่งเสริมการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างหลากหลาย
กลุ่มนี้ประกอบด้วย หน่วยงานที่นายกฯมอบหมาย และมอบอำนาจให้นายทรงศักดิ์ กำกับการบริหารราชการแผ่นดินแทนนายกฯ
4.กลุ่มภารกิจส่งเสริมการลงทุน มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
กลุ่มการกิจนี้รับผิดชอบการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกแก่การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น Semiconductor, Al, Robotic ดิจิทัลพลังงานสะอาด ยานยนต์สมัยใหม่ ยาและเวชภัณฑ์การแพทย์ สุขภาพ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
กลุ่มนี้ประกอบด้วยหน่วยงานที่นายกฯ มอบหมาย และมอบอำนาจให้นายเอกนิติ กำกับการบริหารราชการแผ่นดินแทนนายกฯ
5.กลุ่มภารกิจส่งเสริมการค้า พาณิชยกรรม สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว มีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจนี้ รับผิดชอบการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการค้า และพาณิชยกรรม ส่งเสริม SMEs พัฒนาคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า เกษตรและอุตสาหกรรม เชื่อมการค้าพาณิชย์ของไทยกับการค้าโลก สร้างพันธมิตรทางการค้า ผลักดันสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กลุ่มนี้ประกอบด้วยหน่วยงานที่นายกฯมอบหมายและมอบอำนาจให้ นางศุภจี กำกับการบริหารราชการแผ่นดินแทนนายกฯ
6.กลุ่มภารกิจความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจนี้ รับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคง อธิปไตยของชาติ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ การยกเลิกบันทึกความเข้าใจที่ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ กลุ่มนี้ ประกอบด้วยหน่วยงานที่นายกฯมอบหมาย และมอบอำนาจให้นายสีหศักดิ์ กำกับการบริหารราชการแผ่นดินแทนนายกฯ
7.กลุ่มภารกิจวิจัย และพัฒนาประเทศไทย สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ มีนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกฯ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจนี้ รับผิดชอบการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และความมั่นคงของมนุษย์ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี เสริมสร้างทักษะดิจิทัล และทักษะด้านการเงินให้แก่ประชาชน พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกัน
รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะแห่งอนาคตให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการทำงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นหลักในการพัฒนาประเทศ
กลุ่มนี้ประกอบด้วย หน่วยงานที่นายกฯ มอบหมาย และมอบอำนาจให้นายยศชนัน กำกับการบริหารราชการแผ่นดินแทนนายกฯ
8.กลุ่มภารกิจพัฒนากฎหมาย และการบริหารราชการแผ่นดิน มีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกฯ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจนี้ รับผิดชอบการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการตรากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น อำนวยความสะดวกให้แก่การค้า การลงทุน ลดต้นทุน และภาระแก่ประชาชน สร้างความเป็นธรรมในสังคม พัฒนาระบบราชการ และการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเป็น Digital Government และการเข้าเป็นสมาชิก OECD
กลุ่มนี้ประกอบด้วย หน่วยงานที่นายกฯมอบหมาย และมอบอำนาจนายปกรณ์ กำกับการบริหารราชการแผ่นดินแทนนายกฯ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มภารกิจใด หากต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มภารกิจอื่น หรือหน่วยงานในสังกัดของกลุ่มภารกิจอื่น ให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจประสานการทำงานร่วมกัน และบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เมื่อนายกฯ มีคำวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของนายกฯ