นายกฯ เตรียมตรวจขนส่ง ส่งคนเดินทางกลับบ้าน ขอคนไทยมีความสุขช่วงสงกรานต์ เล่นน้ำเต็มที่ อย่าให้ใครเดือดร้อน จ่อตระเวนดูความเรียบร้อย ยันรมต.ทำงานไม่หยุด

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 11 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า บ่ายวันนี้ ตนจะลงพื้นที่ไปดูตามสถานีขนส่งที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนช่วงวันหยุดยาว จะตระเวนดูความเรียบร้อยของพื้นที่ต่างๆ

เมื่อถามว่าได้กำชับรัฐมนตรีในการทำงาน ช่วงวันหยุดอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็มีพื้นที่ที่ต้องไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพราะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็เป็นสส.ไม่มีอะไรกังวล

เมื่อถามย้ำว่าช่วงนี้นายกฯมีข้อกังวลอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องคอยมอนิเตอร์เรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และต้องพยายามดูแลเพราะวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ มีแต่ประเทศเราที่หยุด แต่ประเทศอื่นไม่ได้หยุดด้วย

เราต้องหาน้ำมันดิบหรือสิ่งจำเป็นที่ต้องนำมาใช้ในประเทศเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย เช่น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เดินทางไปเจรจาเรื่องปุ๋ย เรื่องน้ำมัน ในต่างประเทศ

ยืนยันว่ารัฐมนตรีไม่หยุดนิ่ง และพยายามหาทางเลือกให้ประเทศของเรา เพื่อประชาชนตลอดเวลา ส่วนนักข่าวก็ขอให้ไปเที่ยวให้สนุก พักผ่อนกันให้เต็มที่ แล้วค่อยกลับมาทำงานกันใหม่

“ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้ประชาชนพักผ่อนใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมัน เรามีให้บริการอย่างแน่นอน แต่ขอให้ใช้อย่างตระหนัก ส่วนเรื่องความสนุกสนาน ขอให้เต็มที่ สาดน้ำ เล่นน้ำตามประเพณี แต่อย่าให้ใครเดือดร้อน อารมณ์เย็นๆ กันไว้ ที่สำคัญดื่มสุราต้องไม่ขับยวดยานพาหนะ ทั้งรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ ถ้ายึดมั่นตรงนี้ ความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้น และเทศกาลสงกรานต์ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีความสุขกัน” นายกฯกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ าจากนั้นนายกลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ หรือสถานีกลางบางซื่อ

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