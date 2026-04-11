สิริพงศ์ แจ้ง คมนาคม เตรียมชดเชย ค่าน้ำมัน รถขนส่ง-อุดหนุนรถสาธารณะ หวังลดภาระผู้ประกอบการรถโดยสาร หวั่นขึ้นราคา กระทบประชาชน เดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงสงกรานต์
11 เม.ย. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เสนอที่ประชุม ครม. ช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสาร โดยใช้กองทุนเลขสวย หรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วกับ รถโดยสาร หรือ บขส. ตามสถานีขนส่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ในราคาเดิม เนื่องจากมีการใช้กองทุนฯ ดังกล่าวมาตรึงราคา ไม่ให้กระทบต่อประชาชน จนถึงวันที่ 19 เม.ย. นี้ ก่อนจะมีการปรับราคา
นอกจากนั้น ยังมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถประจำทางที่เป็นรถร่วม รถมินิบัส กลุ่มรถตู้ รถสองแถวในกรุงเทพฯ กลุ่มรถโดยสารไม่ประจำทาง วินจักรยานยนต์ กลุ่มไรเดอร์ และแท็กซี่ ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขึ้นราคากับประชาชน
โดยจะสนับสนุนรถบรรทุก 270,000 คัน รถสาธารณะทุกประเภท 180,000 คัน รวมผู้ประกอบการกว่า 480,000 คัน ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ 16-19 เม.ย. นี้ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนผ่านพร้อมเพย์ ซึ่งรายละเอียดการรับสิทธิแต่ละชนิดรถจะมีการเปิดเผยต่อไป
รวมถึงยังสนับสนุนค่าน้ำมันให้กับผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก โดยจะมีการเช็กระยะทางที่มีการใช้จริง และช่วยเหลือรวมกว่า 278,000 ราย เพื่อลดภาระผู้ประกอบการ ไม่ให้กระทบไปถึงประชาชน จนถึง 31 พ.ค. นี้ หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็จะพิจารณาขยายระยะเวลาต่อไป