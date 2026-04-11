จับตา “ทวี” ลงพื้นที่พัทลุงเกาะติดคดีลอบยิง สส.กมลศักดิ์ หลังนั่งเป็นประธานสวดศพ อดีตรองเลขาฯ ศอ.บต.
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2569 ณ วัดท่าสำเภาใต้ ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ นายจำนัล เหมือนดำ อดีตรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของข้าราชการระดับสูง เพื่อนร่วมรุ่น มิตรสหาย และประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
สำหรับประวัติของ นายจำนัล เหมือนดำ ถือเป็นข้าราชการระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนาน โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ในโอกาสนี้ พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวให้กำลังใจครอบครัวเหมือนดำ พร้อมระบุถึงคุณงามความดีของนายจำนัลที่ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี ยังได้เดินพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและข้าราชการที่มาร่วมพิธีอย่างเป็นกันเอง
จากการติดตามลงพื้นที่ครั้งนี้ ทราบว่า การเดินทางลงพื้นที่ จ.พัทลุง ของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ในครั้งนี้ อาจมีนัยยะมากกว่าการมาร่วมงานศพเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเป็นการลงพื้นที่ หลังจากที่ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ถูกลอบยิงเมื่อวันที่ 20 มี.ค.69 ที่ผ่านมา
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ข้อมูลทางการสืบสวนระบุว่า หนึ่งในผู้ร่วมขบวนการก่อเหตุลอบยิง สส.กมลศักดิ์ อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับบุคคลในพื้นที่ จ.พัทลุง การปรากฏตัวของหัวหน้าพรรคประชาชาติในพื้นที่ครั้งนี้ จึงถูกจับตามองว่าอาจเป็นการลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้เร่งลากตัวผู้บงการมาลงโทษตามกฎหมาย