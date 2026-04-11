อนุทิน ควง รมต. ตรวจสถานีกลางบางซื่อ-หมอชิต ส่งประชาชนกลับบ้านสงกรานต์ ชี้ภาพรวมเรียบร้อยดี เจอเด็กถาม ‘ทำไมค่าน้ำมันแพงจัง’ ตอบกลับลดลงแล้ว 4 บาท
เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 11 เม.ย.2569 ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ในการอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยมีนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยานายกฯ นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม นายสรรเพชญ บุญญามณี รมช.คมนาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกฯนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และพล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผบ.ตร. และโฆษกรัฐบาล ร่วมคณะ
เมื่อมาถึง นายอนุทิน ได้สรงน้ำพระพุทธรูป ที่สถานีกลางบางซื่อจัดให้ประชาชนรดน้ำช่วงสงกรานต์ และเดินทักทายประชาชน ที่มารอใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนา สอบถามจุดหมายการเดินทาง และตั๋วว่ามีเพียงพอหรือไม่ พร้อมแจก ซองกันน้ำ ยาดม กระติกน้ำให้กับผู้เดินทาง
ระหว่างพูดคุย มีประชาชนบอกว่าจะเดินทางไปจ.ศรีสะเกษ นายกฯจึงเรียก น.ส.ไตรศุลี และนายสิริพงศ์ เข้ามาดูแลลูกบ้านตัวเอง
ช่วงหนึ่งมีประชาชนเข้ามาขอนายกฯกับถ่ายรูป นายกฯ ได้ถามว่าเดินทางกลับที่ไหน ประชาชน ตอบว่า เดินทางกลับหาดใหญ่ ลูกพามาเที่ยวปลอบใจ เพราะโดนน้ำท่วมหนัก นายกฯ จึงถามว่าได้เงินเยียวยาแล้วหรือยัง ประชาชนตอบว่าได้แล้ว พร้อมขอบคุณนายกฯ ขณะที่นายกฯ ตอบกลับบอกว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่คุ้ม
จากนั้น นายกฯ และคณะได้ขึ้นไปยังชานชาลา หมายเลข 8 ไปทักทายประชาชน ภายในขบวนรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้น 2 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-ปาดังเบซาร์ คันที่ 3
นายกฯ กล่าวว่า มาลงพื้นที่เจอปัญหาจริง ในโบกี้ไม่เย็น พร้อมหันไปกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการแก้ไข และเดินไปถึงหัวขบวนตรวจดูสมุดบันทึกการเดินรถ และเซ็นชื่อบนหน้าปก ก่อนเข้าไปที่ห้องพนักงานขับรถไฟทดลองนั่งที่คนขับ และดูหัวรถจักร SRTและสอบถามถึงความพร้อมเดินทาง ระบบการทำงาน
จังหวะที่เดินออกมา มีเด็ก เข้ามาถามว่า “ทำไมค่าน้ำมันแพงจัง” โดยนายกฯลูบหัว ก่อนตอบว่า ลดลงมาแล้ว 4 บาท เรียกเสียงหัวเราะจากรอบข้าง
จากนั้นนายกฯ ได้เดินทางไปตรวจการเดินทางของประชาชนต่อที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต)
ด้าน พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า นายกฯกำชับให้ดูแลความปลอดภัยประชาชน รวมถึงเรื่องการจราจร เพื่อลดความหนาแน่นทั้งวันเดินทางไป และเดินทางกลับ