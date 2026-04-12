“นายกฯ” มอบ รองนายกฯ–รมต. คุม18เขต ตรวจราชการ “พิพัฒน์” ดูภาคใต้-จชต “อ.เชน” ดูภาคเหนือ “เอกนิติ” ดูตะวันออก “ทรงศักดิ์-สุขสมรวย” แบ่งคุมอีสาน
12 เม.ย. 69 – นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 86/2569 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
เพื่อกำกับติดตามงานในภูมิภาค มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เร่งติดตามงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พร้อมประเมินผลและตรวจสอบโครงการ และงบประมาณ ดังนี้
1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย จ.ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และ สงขลา เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน จ.กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และ สตูล เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน จ.นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา
2. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ดเขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ตอนบน 1 จ.บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และ อุดรธานี
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 จ.นครพนม มุกดาหาร และ สกลนคร เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง จ.กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด
3. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง
4. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจ.ลำพูน,เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ.เชียงราย น่าน พะเยา และจ.แพร่
5. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จ.นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ สมุทรปราการ เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จ.จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว
6. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จ.กาญจนบุรี ราชบุรี และ สุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และจ.สมุทรสาคร เขตตรวจราชการที่ 17 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จ.ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และจ.อุตรดิตถ์
7. นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จ.ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และ อ่างทอง เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จ.กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และ อุทัยธานี
8. นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จ.ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 จ.ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี