“พรรครักชาติ” บุก ปารีส ยื่นหนังสือ เสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ ต่อสำนักงานใหญ่ ยูเนสโก หวังยกระดับมาตรฐานป้องกัน กัมพูชา เคลม วัฒนธรรมไทย เพื่อปกป้องสมบัติวัฒนธรรมชาติไทย

12 เม.ย. 69 – นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรครักชาติ พร้อม นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรค เดินทางไปยื่นหนังสือ ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก สำนักงานใหญ่ ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส

เพื่อขอบคุณที่ยูเนสโก ให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะ ชุดไทย พร้อมเรียกร้องให้พิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างรัดกุม ป้องกันปัญหาการบิดเบือน ขโมยรากเหง้าทางวัฒนธรรม

นายชนินทร์ กล่าวว่า จุดประสงค์ที่เดินทางมาสำนักงานใหญ่ ยูเนสโก เพื่อแสดงความชื่นชมและขอบคุณที่องค์การระดับโลก เล็งเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย และ ได้ขอให้ ยูเนสโก พิจารณาอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของแต่ละวัฒนธรรม ว่าถูกต้องตามประวัติศาตรอย่างแท้จริง ซึ่งเราหวังว่า จะเป็นเสียงนึง ที่จะช่วยปกป้องวัฒนธรรมไทย ในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนและกำลังเสี่ยงต่อการถูกขโมย

ด้าน นายชัยพร กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ เกิดจากความกังวลต่อสถานการณ์ด้านวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีความละเอียดอ่อนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของชาติ อาจถูกขโมยหรือเคลมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ จึงพยายามที่จะเป็น เสียงเล็กๆ ในการช่วยปกป้องสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทย

“การยื่นหนังสือในครั้งนี้ ไม่ใช่การเรียกร้องหรือกดดัน แต่เป็นข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งหวังที่จะให้ ยูเนสโก นำไปพิจารณา เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับกระบวนการประเมินการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในอนาคต ให้มีความรัดกุม เคารพต่อประวัติศาสตร์ และคงไว้ซึ่งความถูกต้องอย่างแท้จริง”

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