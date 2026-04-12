เพื่อไทย โพสต์คลิปสส.พรรคอวยพรปีใหม่ไทยประชาชน ‘ยศชนัน’ ขอทุกคนเดินทางปลอดภัย มีความสุข อยากเริ่มอะไรใหม่ๆ ในทางที่ดี เริ่มได้เลย ‘จุลพันธ์’ขอทุกคนฟันฝ่าวิกฤตพลังงานได้ ขณะที่ ‘ประเสริฐ’ ขอปชช.อยู่กับครอบครัวด้วยความสุข
เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2569 เพจเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย โพสต์คลิปวิดีโอสส.พรรคเพื่อไทยอวยพรวันสงกรานต์ประชาชนความยาว 3.40 นาที ระบุข้อความว่า
ในวาระวันสงกรานต์ 2569 พรรคเพื่อไทยขอมอบความรักและความปรารถนาดีสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน อวยพรให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย โชคดีมีชัย พบเจอความสุขพร้อมครอบครัว เติมพลังใจให้กันและกัน ไร้ความทุกข์ เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม และความสุขสมหวังทุกประการ พร้อมเดินทางกลับมาทำงานอย่างราบรื่นตลอดทั้งปี สุขสันต์วันสงกรานต์
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะสส.บัญชีรายชื่อ กล่าวอวยพรว่า เนื่องในวาระดิถีสงกรานต์ ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย มีความสุขกับเทศกาลวันปีใหม่ไทย อยากเริ่มอะไรใหม่ๆ ในทางที่ดี สามารถเริ่มได้เลย
หลายคนมีความจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์ อาจจะไม่ได้ลาหยุดไป ต้องทำงาน ก็อวยพรให้ทุกท่านมีกำลังใจในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยมีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดอะไรสมความปรารถนา ตนจะทำงาน ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคน
ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะสส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่าน วันนี้ขออวยพรให้พี่น้องคนไทยทุกคน มีแต่ความสุขสวัสดี เดินทางไปและกลับ อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขในช่วงปีใหม่ แม้ว่าปีนี้จะมีวิกฤตเรื่องพลังงาน ก็ขอให้ทุกคนสามารถฟันฝ่าได้ ขอให้เป็นปีที่ดีมีความสุขกับครอบครัวมากๆ
ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะสส.บัญชีรายชื่อและเลจาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้เดินทางกลับบ้านปลอดภัย ที่สำคัญอย่าลืมวางแผนการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ เดินทางด้วยความสุข รวมถึงอยู่กับครอบครัวด้วยความสุข สวัสดีวันสงกรานต์ปี 2569
ที่มา เพจเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย