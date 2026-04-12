กัณวีร์ ซัดรัฐบาลอนุทิน แบ่งงานความมั่นคงเละเทะ ชี้ความมั่นคงไม่ใช่ “คนละครึ่งพลัส” เสี่ยงพังทั้งระบบ จี้ทบทวนโครงสร้างใหม่ทั้งระบบ
วันที่ 12 เม.ย. 2569 นายกัณวีร์ สืบแสง อดีตสส. และประธานมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพ กล่าวถึงการจัดสรรงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลว่า ตั้งใจจะไม่กล่าวถึงรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล จนกว่าจะขอดูผลงานตามที่แถลงต่อรัฐสภาไปเมื่อปลายอาทิตย์ที่แล้ว แต่พอเห็นการแบ่งสายงานรัฐมนตรีด้านความมั่นคงแล้ว อดไม่ได้สำหรับคนที่เคยอยู่ในงานความมั่นคงมาก่อน
นายกฯ ดู สมช. กอ.รมน. ศรชล. นายสีหศักดิ์ เกตุพวงแก้ว รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ ดูสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
“เฮ้ย นี่คือเสียงของคนที่ทำงานด้านความมั่นคง ตกใจ ทำไมไม่รู้งานด้านความมั่นคงจริงๆ หรือใครให้คำแนะนำท่านมาอย่างนี้ หากมีที่ปรึกษาคนไหนบอกท่านมาให้ทำอย่างนี้แล้วท่านทำตาม ผมขอเสนอ เปลี่ยนคนๆนั้นทันที”
นายกัณวีร์ ระบุว่า ในสถานการณ์โลกปี 2569 งานความมั่นคงต้องมีเอกภาพและเจ้าภาพชัดเจน ไม่ใช่การแบ่งงานลักษณะนี้ เพราะสถานการณ์โลก โดยเฉพาะตะวันออกกลาง มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบในวงกว้าง การเจรจาระหว่างประเทศมหาอำนาจยังไม่มีหลักประกันว่าจะยุติได้
“นายกฯ ต้องเป็นคนรับผิดชอบเองแบบเบ็ดเสร็จ ไม่ใช่แบ่งกันดู แล้วปล่อยให้ระบบมันสับสน”
นายกัณวีร์ กล่าวต่อว่า ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา รัฐบาลพูดเรื่องยกเลิก MOU แต่ไม่เคยมีแผนรองรับที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ และอาจกระทบข้อตกลงอื่นตามมา สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา รัฐบาลชุดนี้จะยกเลิก MOU 44 แต่ไม่เคยบอกแผนว่าจะทำไงต่อ มันจะจบหรือไม่ แล้วมันจะลามไป MOU 43 จะทำยังไง พี่น้องชายแดนไทย-กัมพูชา มีแผนอะไรหรือยัง
นายกัณวีร์ ระบุถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า การจัดโครงสร้างแบบแยกส่วนระหว่างฝ่ายการเมืองที่กำกับหน่วยงานต่างกัน จะยิ่งทำให้การทำงานขาดเอกภาพ
สถานการณ์ชายแดนใต้ คราวนี้เละเทะอย่างไม่สามารถกลับไปสู่การกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้อง คุณใช้การแบ่งแยกและปกครอง (Divide and Rule) นายกฯ ดู กอ.รมน.โดยตำแหน่ง นายสีหศักดิ์ ดู ศอ.บต. โดยการมอบหมาย
“บอกเลยเละ คิดอะไร ทำอะไรกัน นายกฯจะทำให้ช่องว่างในการปฏิบัติงานมันกว้างยิ่งขึ้น ประชาชนจะลำบากขึ้น เพราะส่วนราชการในพื้นที่ มีนายคนละคน รายงานคนละช่อง และไม่บูรณาการงานกัน นายกฯคิดอะไรอยู่”
นายกัณวีร์ ย้ำว่ารัฐบาลใช้มาตรการ Divide and Rule ด้านความมั่นคง ที่จะทำให้การบูรณาการงานข่าวของประชาคมข่าวกรอง ต้องขาดตอนและไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายกัณวีร์ฯ ถามถึงนายกฯ ว่า ใครกันบอกให้ทำอย่างนี้ งานความมั่นคงไม่ใช่ คนละครึ่ง พลัส อย่างที่นายอนุทินถนัด ดูสถานการณ์โลกด้วย มีคนถนัดด้านความมั่นคงหลายคน ได้บอกนายอนุทิน ไปแล้วตนเชื่อว่า นายกฯควรมีรองนายกฯ ด้านความมั่นคงคนเดียว เก่งๆ มารับผิดชอบ หากนักการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันฝ่ายบริหารไม่สามารถจัดการงานด้านความมั่นคงได้หรือจริงๆ แล้วรัฐบาลนายอนุทินไม่ได้ให้ความสนใจงานด้านความมั่นคงเลย
นายกัณวีร์ กล่าวว่าได้ตีความจากการที่นายกอนุทินฯ ตัดสินใจอย่างนี้ เพราะนายกฯ จะพึ่งพา เลขาธฺการ สมช.ในเรื่องความมั่นคงทั้งหมด “ผมว่าผมอ่านใจรัฐบาลชุดนี้ได้ เพราะขาดคนรอบรู้และรอบด้านทางความมั่นค”
นายกัณวีร์ฯ ขอส่งข้อความถึงรัฐบาลนายอนุทิน ในฐานะที่เคยทำงานใน สมช.และยังทำงานด้านความมั่นคงว่า ข้าราชการจะทำหน้าที่ของข้าราชการ เขาไม่ได้เป็นนักการเมือง ที่ต้องใช้การตัดสินใจในฐานของประชาชนที่เป็นฐานเสียงของคุณ รัฐบาลอนุทิน จะไม่ได้การตัดสินใจด้านความมั่นคงบนเจตจำนงทางการเมือง จากการเสนอของ เลขฯ สมช. ใดๆ ทั้งสิ้น
นายกัณวีร์ฯเตือนให้ นายอนุทินฯ ไปดูตอน พล.อ.วินัย ภัททิยกุล เป็นเลขาฯสมช. สุดท้ายมันจบตรงไหน ไปอ่านให้ดี ซึ่งนายกฯ ก็น่าจะเป็นนักการเมืองแล้วในตอนนั้น และตนก็เป็นเจ้าหน้าที่ สมช.ในตอนนั้นเช่นกัน
นายกัณวีร์ กล่าวย้ำว่า รัฐบาลควรทบทวนโครงสร้างการบริหารงานความมั่นคงอย่างเร่งด่วน ก่อนที่สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศจะซับซ้อนเกินกว่าจะควบคุมได้