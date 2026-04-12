นายกฯ อนุทิน อวยพรสงกรานต์ ขอให้ทุกคนได้ใช้ความสุขเต็มที่ เดินทางปลอดภัย ใช้วันหยุดกับครอบครัว ย้ำดื่มไม่ขับ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวผ่านเพจ ไทยคู่ฟ้า เนื่องในวันสงกรานต์ 2569 ว่า

สงกรานต์ปีนี้ขอให้ทุกท่าน ได้ใช้ความสุขอย่างเต็มที่ เดินทางไปทุกที่ด้วยความปลอดภัย อย่าลืมว่าดื่มแล้วต้องไม่ขับ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ใช้ช่วงเวลาของวันหยุดตักตวงความสุข ให้กับตนเองและครอบครัว ขอให้โชคดีสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคน

นายกฯ อนุทิน อวยพรสงกรานต์ ใช้วันหยุดกับครอบครัว ตักตวงความสุข ย้ำดื่มไม่ขับ

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