สะเทือนทะเลไทย สุชาติ สั่งล่ามือโหดตัดหัวพะยูน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด ส่งรองปลัดทส.-อธิบดีกรมทะเล ลงพื้นที่ภูเก็ต เร่งคลี่คลายคดี
วันที่ 12 เมษายน 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สั่งการด่วนให้ติดตามคดีพบซากพะยูนถูกตัดหัวในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมอบหมายให้นายเผด็จ ลายทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต
เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด การลงพื้นที่ครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายภาคส่วน พร้อมรับฟังผลการชันสูตรซากพะยูนในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ จากสัตวแพทย์ประจำศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พะยูนตัวดังกล่าวเกยตื้นเสียชีวิตจากภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรัง ก่อนถูกตัดหัวภายหลังเสียชีวิตแล้วประมาณ 2–24 ชั่วโมง โดยไม่พบร่องรอยการทำร้ายขณะมีชีวิต หรือการล่าเพื่อเอาชิ้นส่วน อย่างไรก็ตาม ลักษณะบาดแผลมีความคมชัด บ่งชี้ว่าผู้ก่อเหตุมีความชำนาญสูง สามารถตัดบริเวณข้อกระดูกคอได้อย่างแม่นยำ และพบร่องรอยการยึดร่างระหว่างก่อเหตุ
นายเผด็จ กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนอย่างกว้างขวาง เนื่องจากพะยูนเป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ และมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะการรักษาความสมบูรณ์ของหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลัก
อีกทั้งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลในประเทศไทย พร้อมผลักดันมาตรการระยะยาว ทั้งการเพิ่มการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่สู่อนาคต
ด้าน ดร.ปิ่นสักก์ เปิดเผยว่า จากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวมถึงชิ้นส่วนจมูกพะยูนที่พบในทะเล เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ DNA ขณะเดียวกัน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ตามกฎหมายห้ามครอบครองสัตว์ป่าสงวน
มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ล่าสุด มีการตั้งรางวัลนำจับ 50,000 บาท สำหรับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดี พร้อมเปิดสายด่วน 1362 รับแจ้งเหตุสัตว์ทะเลหายากตลอด 24 ชั่วโมง
คดีนี้ถือเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่กระทบต่อ “พะยูน” ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ของไทย และสะท้อนปัญหาความเปราะบางของระบบนิเวศหญ้าทะเล แหล่งอาหารหลักของพะยูน หากไม่เร่งฟื้นฟูและปกป้องอย่างจริงจัง อาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาว
นายสุชาติ ย้ำว่า การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ พร้อมสั่งการให้เร่งรัดติดตามคดี และกำจัดค่านิยมผิดๆ ในการสะสมซากสัตว์ป่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ