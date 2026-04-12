“พ.ต.อ.ทวี” สรงน้ำสงกรานต์นราธิวาส ทหาร-ตำรวจ-ชาวบ้านคึกคัก ‘ป้านิ่ม’ เหยื่อบึ้ม นั่งวีลแชร์ขอพร-ขอบคุณไม่ทอดทิ้ง

วันที่ 12 เม.ย.2569 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติ ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานในกิจกรรมสรงน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชน ณ สถานปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ บ้านปากล่อ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้รับเมตตาจาก พระเทพศิลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 และเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ภายในศาลาพิธีการอบอวลไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ มีทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) รวมถึงผู้สูงอายุและเด็กๆ ที่พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ พ.ต.อ.ทวี ได้เข้าสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลและรับพรจากพระเทพศิลวิสุทธิ์ ท่ามกลางความชื่นมื่นของคนในพื้นที่

ภาพที่สร้างความประทับใจและดึงดูดสายตาผู้ร่วมงาน คือการปรากฏตัวของ “ป้านิ่ม” นางประทุม นักทอง ชาวบ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี ผู้เคราะห์ร้ายที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างจากเหตุเหยียบกับระเบิดเมื่อปี 2565 ป้านิ่มนั่งรถวีลแชร์ สรงน้ำขอพรจาก พ.ต.อ.ทวี ด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม พร้อมกล่าวความในใจว่า

“วันนี้ได้มาขอพรจากท่านทวี รู้สึกมีความสุขและดีใจมาก ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ปกติสุขดีกับลูก อยากขอบคุณท่านทวีจากหัวใจที่ไม่เคยทอดทิ้ง และยังคงห่วงใยครอบครัวของเราเสมอมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงทุกวันนี้”

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี พ.ต.อ.ทวี ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับชาวบ้านและผู้นำชุมชนอย่างเรียบง่าย โดยมีการตั้งโต๊ะล้อมวงกินข้าวร่วมกันแบบพี่น้อง เมนูอาหารล้วนเป็นอัตลักษณ์ปักษ์ใต้แท้ๆ อาทิ แกงขี้เหล็ก แกงเขียวหวาน ผัดเผ็ดปลาดุกนา และปลาทอด บรรยากาศเป็นไปอย่างสนิทสนมไร้ระเบียบพิธีการ สะท้อนถึงความผูกพันอันยาวนานระหว่าง พ.ต.อ.ทวี กับประชาชนในพื้นที่ปลายด้ามขวาน

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