นายกฯ มอบ “นรสิงห์ปราบมาร” แจกคาถาหลวงปู่มั่น แก่สื่อ เป็นสิริมงคล ทำท่าอ้าปากปิดหู บอก “หูอื้อไม่ได้ยิน” หลังถูกถามปม “ชาดา” แจกเงินผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.หาดไทย เข้าร่วมการประชุม Asia Zero Emission Community (AZEC) Plus Online Summit ผ่านระบบประชุมทางไกล ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
แต่ก่อนที่จะเริ่มให้สัมภาษณ์นั้น นายกฯ ได้ถือโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย มอบองค์นรสิงห์ปราบมาร ครบรอบ 66 ปี การสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้กับสื่อมวลชน พร้อมกับแจกคาถาบูชาสิ่งศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยระบุว่า “นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา” ขอให้สวด 9 จบ ซึ่งเป็นคาถาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง
จากนั้น นายกฯ ระบุว่า ปีนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลจะไม่มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัว เพราะจะเป็นการรบกวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมงาน ก่อนจะพูดติดตลกว่า ตนเองยังไม่ถึงวัยที่จะให้รดน้ำดำหัว
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี แจกเงินสดแก่ผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ นายอนุทินเอามือมาปิดหูทั้งสองข้าง ทำท่าอ้าปาก และชี้ไปที่หู ก่อนจะบอกว่า ตอนเด็กๆ แม่ด่า เราก็จะทำแบบนี้ บอกว่าหูอื้อไม่ได้ยิน
นายกฯ ยังทิ้งท้ายหลังให้สัมภาษณ์อีกว่า หลังจากนี้ยังจะคงให้สัมภาษณ์เพียงสัปดาห์ละครั้ง