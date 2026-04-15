นายกฯ ย่องสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันสุโขทัย ช่วยเด็กปั๊มเติม ลั่นสงกรานต์ไม่ขาดแคลน ขอประชาชนเดินทางกลับสบายใจ ไม่ต้องห่วงน้ำมันหมดกลางทาง

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 15 เม.ย. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา เดินทางถึงท่าอากาศยานสุโขทัย ก่อนเดินทางลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามสถานการณ์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ จ.สุโขทัย โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

นายกฯเดินทางไปตรวจปั๊มน้ำมันที่แยกโตโยต้า อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่งมีประชาชนแวะมาเติมน้ำมันดีเซล 500 บาท โดยนายกฯ ทักทายพร้อมสอบถามว่า “เติม 500 บาทเหรอ เดี๋ยวเติมให้นะ”

จากนั้นนายกฯ ได้เติมน้ำมันดีเซลด้วยตัวเอง ก่อนจะบอกว่า “เติม 500 บาทได้นิดเดียว” ซึ่งประชาชนคนดังกล่าวตอบว่า เติม 500 บาทเพียงพอ เพราะจะกลับบ้านแล้ว

นอกจากนี้ นายกฯ ยังเดินสำรวจภายในปั๊มน้ำมัน พร้อมสอบถามพนักงานปั๊มน้ำมันว่า ประชาชนส่วนใหญ่เติมน้ำมันเบนซินหรือดีเซล โดยพนักงานตอบว่า น้ำมันดีเซลขายดีสุด ก่อนจะสอบถามว่ามีน้ำมันเบนซิน และ E20 ใช่หรือไม่

นายอนุทิน เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า ภาพรวมการให้บริการน้ำมันในพื้นที่ จ.สุโขทัย อยู่ในระดับที่น่าพอใจ สถานีบริการสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำมันของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีสัญญาณของการขาดแคลน หรือปัญหาการรอคิวยาวผิดปกติแต่อย่างใด

“ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ประเทศไทยมีน้ำมันเพียงพอรองรับการเดินทาง ทั้งขาไปและขากลับ ทุกคนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันหมดกลางทาง” นายอนุทิน กล่าว

นายกฯ กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการทั้งในด้านการจัดหาน้ำมันสำรอง การบริหารสต็อกเชื้อเพลิง และการกำกับดูแลโครงสร้างราคา เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากเกินไป

นอกจากนี้ ยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อการกระจายสินค้า เช่น การกักตุน หรือการชะลอการขนส่ง พร้อมทั้งให้เร่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้การกระจายน้ำมันเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่

นายอนุทิน ย้ำว่า แม้ประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอในขณะนี้ แต่การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และประหยัดยังคงเป็นสิ่งสำคัญ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ช็อก Kaylee Hottle นักแสดงเด็กในหนัง Godzilla vs Kong เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในวัย18ปี
2

สลด นักท่องเที่ยวหญิง จมสระว่ายน้ำลึก 3 เมตร วิลล่าหรูภูเก็ต สุดยื้อชีวิต
3

ผงะ พบศพหนุ่มนิรนาม เสียชีวิตปริศนา ในบ้านเจ้าพิธีไสยศาสตร์ กะเทยเจ้าของบ้าน หายตัวลึกลับ
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

เจ้าของร้านอึ้ง รับเด็ก ม.2 ทำงาน นึกว่าจน ไปส่งถึงรู้ มีบ้านหรู 3 ชั้น
6

ครม.เห็นชอบ ถอด ‘นกปรอดหัวโขน-นกกรงหัวจุก’ ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง
7

พยากรณ์อากาศพรุ่งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เหนือ-อีสาน หนัก เปิดชื่อจังหวัดเสี่ยง กทม.บ่ายถึงค่ำ
8

ราคาทองวันนี้ 21 ก.ค.69 ประกาศแล้ว ราคาทองคำวันนี้ ปรับราคาขึ้น
9

นัส-โชค ยกมือไหว้ บอล เชิญยิ้ม เผย ดีใจที่วันนี้มาถึง 4 ปีที่หนูรอ ขอโทษที่เคยก้าวร้าว 
10

ใหม่ รัชดา ตอบปมสาดน้ำใส่หน้า เจนี่ ลั่นไม่ต้องสาระแนจะขอโทษที่ทำฉันไว้ ซัดกลับคนมาด่า