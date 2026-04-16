เปิดยอดสะสม 6 วันช่วงสงกรานต์ กรุงเทพ เสียชีวิตมากสุด ปทุมธานี อันดับ 2 เผยภาพรวมสถิติเทียบกับปี 2568 มีผู้เสียชีวิตลดลง ร้อยละ 6.49

วันที่ 16 เม.ย.2569 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานแถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ประจำวันที่ 15 เม.ย.ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ”

เกิดอุบัติเหตุ 156 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 161 คน ผู้เสียชีวิต 23 ราย

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

  • เชียงราย 10 ครั้ง
  • ประจวบคีรีขันธ์ 8 ครั้ง
  • หนองคาย 7 ครั้ง

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ

  • เชียงราย 11 คน
  • ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ลำพูน หนองคาย จังหวัดละ 7 คน
  • สงขลา 6 คน

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ

  • เชียงราย 3 ราย
  • กรุงเทพมหานคร กระบี่ สกลนคร จังหวัดละ 2 ราย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

  • ขับรถเร็ว ร้อยละ 43.59
  • ดื่มแล้วขับ 25.64

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

  • รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 67.84

ส่วนใหญ่เกิดบน

  • ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 46.79
  • ลักษณะถนนเส้นทางตรง ร้อยละ 89.74

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

  • ช่วงเวลา 18.01-21.00 ร้อยละ 17.95

พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบอุบัติเหตุสูงสุด คือ

  • ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 70.65 แบ่งเป็น
  • ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 55.43
  • ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 14.13
  • ไม่ใช้คาร์ซีท ร้อยละ 1.09

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วันของการรณรงค์ (10 – 15 เม.ย.)

  • เกิดอุบัติเหตุ 1,108 ครั้ง
  • ผู้บาดเจ็บ 1,073 คน
  • ผู้เสียชีวิต 216 ราย

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ

  • แพร่ 47 ครั้ง
  • ลำปาง เชียงราย จังหวัด 36 ครั้ง
  • สงขลา สุพรรณบุรี จังหวัดละ 34 ครั้ง

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ

  • แพร่ 49 คน
  • น่าน ลำปาง จังหวัดละ 37 คน
  • เชียงราย 36 คน

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ

  • กรุงเทพมหานคร 19 ราย
  • ปทุมธานี 10 ราย
  • นครราชสีมา ปราจีนบุรี พิษณุโลก สกลนคร และสงขลา จังหวัดละ 7 ราย

ทั้งนี้ จากสถิติ การเกิดอุบัติเหตุในปี 2569 เมื่อเทียบกับปี 2568 ข้อมูลสะสม 6 วันพบว่าลดลง โดยในปี 2568 การเกิดอุบัติเหตุ 1,391 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.35 ส่วนผู้บาดเจ็บพบว่าลดลง โดยในปี 2568 มีผู้บาดเจ็บ 1,350 คน คิดเป็นร้อยละ 20.52 ขณะที่ผู้เสียชีวิตพบว่าลดลง 15 ราย โดยในปี 2568 มีผู้เสียชีวิต 231 รายคิดเป็นร้อยละ 6.49

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