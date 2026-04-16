เปิดยอดสะสม 6 วันช่วงสงกรานต์ กรุงเทพ เสียชีวิตมากสุด ปทุมธานี อันดับ 2 เผยภาพรวมสถิติเทียบกับปี 2568 มีผู้เสียชีวิตลดลง ร้อยละ 6.49
วันที่ 16 เม.ย.2569 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานแถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ประจำวันที่ 15 เม.ย.ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ”
เกิดอุบัติเหตุ 156 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 161 คน ผู้เสียชีวิต 23 ราย
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
- เชียงราย 10 ครั้ง
- ประจวบคีรีขันธ์ 8 ครั้ง
- หนองคาย 7 ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ
- เชียงราย 11 คน
- ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ลำพูน หนองคาย จังหวัดละ 7 คน
- สงขลา 6 คน
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ
- เชียงราย 3 ราย
- กรุงเทพมหานคร กระบี่ สกลนคร จังหวัดละ 2 ราย
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
- ขับรถเร็ว ร้อยละ 43.59
- ดื่มแล้วขับ 25.64
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
- รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 67.84
ส่วนใหญ่เกิดบน
- ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 46.79
- ลักษณะถนนเส้นทางตรง ร้อยละ 89.74
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
- ช่วงเวลา 18.01-21.00 ร้อยละ 17.95
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบอุบัติเหตุสูงสุด คือ
- ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 70.65 แบ่งเป็น
- ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 55.43
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 14.13
- ไม่ใช้คาร์ซีท ร้อยละ 1.09
สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วันของการรณรงค์ (10 – 15 เม.ย.)
- เกิดอุบัติเหตุ 1,108 ครั้ง
- ผู้บาดเจ็บ 1,073 คน
- ผู้เสียชีวิต 216 ราย
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ
- แพร่ 47 ครั้ง
- ลำปาง เชียงราย จังหวัด 36 ครั้ง
- สงขลา สุพรรณบุรี จังหวัดละ 34 ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ
- แพร่ 49 คน
- น่าน ลำปาง จังหวัดละ 37 คน
- เชียงราย 36 คน
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ
ทั้งนี้ จากสถิติ การเกิดอุบัติเหตุในปี 2569 เมื่อเทียบกับปี 2568 ข้อมูลสะสม 6 วันพบว่าลดลง โดยในปี 2568 การเกิดอุบัติเหตุ 1,391 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.35 ส่วนผู้บาดเจ็บพบว่าลดลง โดยในปี 2568 มีผู้บาดเจ็บ 1,350 คน คิดเป็นร้อยละ 20.52 ขณะที่ผู้เสียชีวิตพบว่าลดลง 15 ราย โดยในปี 2568 มีผู้เสียชีวิต 231 รายคิดเป็นร้อยละ 6.49