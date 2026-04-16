เลขาฯป.ป.ช. เผยศาลฎีกา นัดประชุมพิจารณาคำร้องคดี 44 สส.ก้าวไกล 24 เม.ย.นี้ หลังเสนอชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 16 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลัง ป.ป.ช.ยื่นสำนวนคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล เสนอชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ไปให้ศาลฎีกา เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมาว่า
“เบื้องต้นได้รับการประสานจากศาลฎีกา นัดประชุมพิจารณารับคำร้องคดีในวันที่ 24 เม.ย.นี้”
เมื่อถามย้ำว่าในวันนั้นคาดว่าศาลจะมีคำสั่งในวันนั้นเลยหรือไม่ นายสุรพงษ์ กล่าวว่า “เดี๋ยวท่านจะสั่งเอง”