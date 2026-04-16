เลขาฯป.ป.ช. เผยศาลฎีกา นัดประชุมพิจารณาคำร้องคดี 44 สส.ก้าวไกล 24 เม.ย.นี้ หลังเสนอชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 16 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลัง ป.ป.ช.ยื่นสำนวนคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล เสนอชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ไปให้ศาลฎีกา เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมาว่า

“เบื้องต้นได้รับการประสานจากศาลฎีกา นัดประชุมพิจารณารับคำร้องคดีในวันที่ 24 เม.ย.นี้”

เมื่อถามย้ำว่าในวันนั้นคาดว่าศาลจะมีคำสั่งในวันนั้นเลยหรือไม่ นายสุรพงษ์ กล่าวว่า “เดี๋ยวท่านจะสั่งเอง”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สุขสมรวย ลั่นฟ้องแน่‘ยิ่งชีพ’ แต่ไม่ใช่ตอนนี้ ขอไปลงบันทึกประจำวัน-รอดูกกต.ก่อน
2

อุ้ม สุรชาติ จัดงานครบรอบ 96 ปี “สุรพล สมบัติเจริญ” ไม่ขอยุ่งดราม่าศึกสายเลือด
3

ศรีปทุม ผงาดแชมป์ บาสมหา'ลัยไทย est Cola 3x3 Basketball U-League 2026
4

ลูกผู้ชายหัวใจเพชร ฟาดเรตติงนิวไฮ 4.3 ฉากสูญเสีย พ่อ-ลูก กระแทกใจคนดู
5

กุลวุฒิ - ศุภนิดา กอดคอร่วงรอบแรกขนไก่ ไชน่า โอเพ่น - พรปวีณ์ ขอรีไทร์ระหว่างเกม
6

กาย-ฮารุ ระทึกกลางตลาดร่มหุบ รถเกือบพุ่งชนเด็กๆ กาย โดดขวาง เดือดเปิดประตูรถเข้าไปคุย
7

นอนมาไม่มีอยู่แล้ว! อนุทิน ลั่นส่งผู้สมัครรักษาเก้าอี้สส.อุดรเขต3 ไม่กังวลกธ.ส่งแข่ง
8

นายกฯ เร่งกสถ.ทำรายงาน ปมเพิกถอนขรก.ท้องถิ่น 5,924 คน หลังเลื่อนประชุมไม่มีกำหนด
9

ชะตา 6 ราศี ดวงฟื้นตัว หาเงินได้ง่าย มีโชครัว ๆ ความสำเร็จกำลังจะมา
10

รอบด้านวงการพระ - เหรียญหลวงปู่ศุข รุ่นมหาชาตรี