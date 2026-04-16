ป.ป.ช.จ่อแจงปมยกคำร้อง ศักดิ์สยาม สวนทางศาลรธน. ชี้เป็นอำนาจกกต. เคลียร์ปมกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้หรือไม่

เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 16 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติยกคำร้องคดีที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม ถูกกล่าวหาว่าซุกหุ้น หรือถือหุ้นแทน (นอมินี) ในหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น และแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ สวนทางกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้นายศักดิ์สยามสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีว่า

“ได้รับทราบข้อมูลแล้ว เดี๋ยวจะแถลงเป็นเอกสารในภายหลัง เนื่องจากเนื้อหาและคำวินิจฉัยมีผลกระทบ รวมถึงให้เหตุผลว่า ทำไมคณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงวินิจฉัยเช่นนี้”

เมื่อถามถึงความชัดเจนกรณีหากนายศักดิ์สยาม จะกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายสุรพงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่ในส่วนของ ป.ป.ช.จบแล้ว

“รัฐธรรมนูญเขียนระบุคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ โดยมีเรื่องสิทธิของผู้เสียหายที่สงสัยหรือยังเคลือบแคลงใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับไปพิจารณาเองว่า คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอะไรบ้าง บางส่วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. ยืนยันว่าสิ่งที่ ป.ป.ช.ชี้แจงไปมีเหตุผลอยู่แล้ว”

เมื่อถามว่าไม่ต้องส่งเรื่องกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ นายสุรพงษ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย

 

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