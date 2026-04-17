โสภณ รอพรรคประชาชน ส่งชื่อหัวหน้าพรรคฯ ตามขั้นตอนเสนอ ผู้นำฝ่ายค้าน เผยสัปดาห์เตรียมเคาะแบ่ง กมธ. 35 คณะ

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิเสธที่ตอบคำถามกรณี 10 สส.พรรคประชาชน อาจถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ มีการเตรียมความพร้อมไว้หรือไม่

โดยกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “การเมืองอย่าพึ่งเลย วันนี้วันดีเอาเรื่องดีๆ ให้กับพวกเราให้กับประเทศดีกว่า”

เมื่อถามถึงขั้นตอนทูลเกล้าฯ ชื่อนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ นายโสภณ กล่าวว่า ตนยังไม่ดำเนินการในขั้นตอนใด เพราะต้องรอให้พรรคประชาชนแจ้งชื่อมาก่อน ถึงจะดำเนินการต่อไปได้ ขณะนี้ยังไม่มีการประสานใดๆ มาจากทางพรรคประชาชน

นายโสภณ กล่าวด้วยว่าใ นสัปดาห์หน้าตนจะดำเนินการประชุมพรรคการเมือง เพื่อจัดสรรกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ จำนวน 35 คณะ เพื่อให้การแต่งตั้งกมธ. แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้ทำงาน

 

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