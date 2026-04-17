โสภณ พาทัวร์ห้องอาหาร สส. ทดสอบระบบแลกคูปองซื้อข้าว ก่อนเปิดใช้งานจริง สัปดาห์หน้า หลังยกเลิกอาหารกลางวันฟรี จ่อขยายผลลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน

เมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 17 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ได้พาคณะสื่อมวลชนเดินเยี่ยมชมและสำรวจพื้นที่ห้องอาหารที่จัดไว้ให้เฉพาะ สส. ในวันประชุมสภาฯ ที่ตั้งอยู่ชั้น 2 ข้างห้องประชุมสุริยันต์ ซึ่งซ้อมเปิดขายอาหารวันนี้เป็นวันแรกให้กับเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน

โดยนำร้านอาหารภายนอกมาเปิดให้บริการ และแจกคูปองให้แทนเพื่อทดลองระบบ ก่อนจะเปิดขายจริงให้กับสมาชิกในวันประชุมสภาฯ วันที่ 22-23 เม.ย.นี้ หลังยกเลิกอาหารกลางวันฟรี

โดยประธานสภาสภาฯ ได้แสดงตัวอย่างในการแลกคูปอง จำนวน 100 บาท เพื่อใช้สำหรับการซื้ออาหาร ก่อนจะเดินมาพาชมร้านอาหารต่างๆ ทั้งของคาวและของหวาน รวม 18 ร้าน อาทิ ข้าวซอยไก่ ข้าวมันไก่ ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว น้ำดื่ม ขนมเบื้อง

ทั้งนี้ นายโสภณ กล่าวระหว่างเยี่ยมชมว่า ในพื้นที่จะมีเคาน์เตอร์ให้บริการรับแลกคูปอง หรือบัตรเติมเงิน ตามจำนวนที่ สส. ต้องการ เช่น 100-500 บาท จากนั้นจะให้นำคูปองหรือบัตรที่เติมเงินแล้วไปซื้ออาหารรับประทาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายโสภณเดินเลือกซื้ออาหารเพื่อรับประทาน ระหว่างนั้นได้ขอให้ผู้ค้าช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกใส่อาหาร พร้อมกับกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า รัฐสภาเตรียมที่จะทำโครงการลดโลกร้อน ด้วยการลดการใช้ถุงพลาสติกและใช้ภาชนะอื่นทดแทน ทั้งนี้ ไม่ปิดกั้นที่ สส. หรือบุคคลจะนำปิ่นโต หรือ กล่องอาหารมาใส่อาหาร เพื่อนำไปรับประทานเอง รวมถึงใช้ถุงผ้าเพื่อใส่อาหาร ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่จะช่วยกันลดโลกร้อน

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