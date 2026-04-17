นายกฯ ขอโทษประชาชน ปมแม่ทัพภาค 4 ชี้ท่านขอโทษแล้ว ยอมรับพูดไม่ครบถ้วน ขอร่วมเดินหน้าสร้างสันติสุข ยันให้ความยุติธรรม คดีลอบยิง สส.กมลศักดิ์
เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 17 เม.ย. 2569 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า จ.ปัตตานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่า ดี
ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่ได้พบปะพูดคุยกับนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ นายกฯ กล่าวว่า ดีครับ เราดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งทางตำรวจก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จะครบแล้ว โดยอยู่ระหว่างการสอบขยายผล
“ขอให้คำยืนยันว่า เราอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน ซึ่งเราเชื่อว่าความยุติธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะก่อให้เกิดความสงบสุขและสันติสุข โดยเราต้องอำนวยความยุติธรรมให้ได้ก่อน” นายกฯ กล่าว
เมื่อถามกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ และให้กำลังใจอย่างไร นายกฯ ยอมรับว่า มีการพูดคุยกัน ซึ่งในเรื่องการปฏิบัติงานท่านก็ทุ่มเทเต็มที่ ไม่ใช่เฉพาะในช่วงนี้ ตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับตำแหน่ง มีภัยพิบัติหรือมีเรื่องต่างๆ ท่านก็อยู่ที่หน้างานมาโดยตลอด และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งในช่วงหลังอาจจะมีสถานการณ์เยอะแยะไปหมด และท่านก็ถูกทั้งส่วนกลางและตนซักถาม เร่งรัดภารกิจต่างๆ ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ในช่วงนี้ ทำให้ท่านพยายามจะตอบ แต่ตนขอยืนยันในใจของท่านไม่มีอะไร บางทีเวลาตอบ ภายใต้ภาวะที่ตึงเครียด ท่านก็ยอมรับว่าพูดไม่ครบถ้วนบ้าง พลาดไปบ้าง ตนก็ถามว่าท่านพร้อมจะขอโทษพี่น้องประชาชนหรือไม่ ท่านก็ตอบว่าพร้อม ซึ่งท่านก็ได้ขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยความเต็มใจ
“ผมก็ต้องขอโทษประชาชนด้วย ในฐานะ ผอ.กอ.รมน. สิ่งที่ทำให้ประชาชนเกิดความกังวล วิตกห่วงใย วันนี้เรามาแก้ไข และจี้ไปทุกประเด็น จะพยายามทำในสิ่งที่กฎหมายกำหนด คนไหนมีความผิดเราจะดำเนินคดีไปถึงที่สุด ไม่ต้องกังวลว่าจะไปถูกตัดตอนตรงไหน” นายกฯ กล่าว
ส่วนกรณีที่สถาบันปอเนาะไม่สบายใจ นายกฯ กล่าวว่า ตนได้กล่าวกับผู้แทนของสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ นายขดดะรี บินเซ็น ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษา ศอ.บต. รับรองว่าคำพูดของแม่ทัพภาคที่ 4 ไม่ได้พูดว่าทุกที่เป็นอย่างนั้น อาจมีบางที่บางจุด เราเชื่อว่าทุกคนต้องการสร้างความสงบที่จะอยู่ด้วยกัน
“อย่างที่บอกเวลาพูดภายใต้สภาวะกดดัน อย่างผมพูดติดๆ ขัดๆ ต้องระวัง แต่ในใจมีแต่ความรักความห่วงใย และความเชื่อมั่นสำหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกเชื้อชาติศาสนา ผมเห็นภาพแล้วประทับใจมาก ผมเคยไปอำเภอหนึ่งที่โรงพยาบาล เห็นพระสงฆ์นอนอยู่แล้วอิหม่ามมุสลิมนั่งบีบขา เห็นแล้วรู้สึกดี ภาพเหล่านี้เห็นความมั่นใจที่จะทำให้ดีขึ้น” นายกฯ กล่าว
ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจ นายกฯ ยืนยันว่า ต้องสร้างความมั่นใจ รัฐบาลเชื่อมั่นในประชาชน และประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาล การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การมาลงทุนต้องสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน คนนอกเชื่อมั่น คนก็เข้ามา เศรษฐกิจก็เติบโต
“วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เขาสู้รบเรื่องน้ำมัน แต่น้ำมันกินไม่ได้ ประเทศไทยไม่มีน้ำมัน เรามีอาหาร เรามีพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความขัดแย้งมีสงครามเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง เขามีน้ำมันแต่ไม่มีอาหาร เราเอาโอกาสนี้ให้มาสร้างเป็นแหล่งอาหาร ที่เหมาะกับเรื่องของทางศาสนา มีโอกาสมากมาย เราต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้และให้การดูแลพี่น้องประชาชน ขอให้เชื่อมั่นประเทศไทย ผมเชื่อว่าไปได้นะ” นายกฯ กล่าว