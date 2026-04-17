สส.กล้าธรรม ยื่นหนังสือถึง “นายกฯ อนุทิน” จี้เร่งสางคดีลอบยิง สส.กมลศักดิ์ ชี้ไม่ใช่แค่ปัญหาความมั่นคง แต่คือบททดสอบความจริงใจของรัฐ
เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2569 สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม ได้แก่ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ และนายลุตฟี หะยีอีแต สส.นราธิวาส รวมถึงนายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย สส.พรรคกล้าธรรม ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านสื่อมวลชน เพื่อเร่งส่งต่อข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนไปยังรัฐบาลโดยไม่ให้ล่าช้า
โดยสาระสำคัญของหนังสือ คือ การเรียกร้องให้เร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีลอบสังหาร นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ พร้อมนำตัวผู้กระทำผิดและผู้บงการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุด
เราขอใช้โอกาสนี้ประกาศจุดยืนว่า สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนั้น มิใช่ปัญหาความมั่นคง แต่คือบททดสอบความจริงใจทางการเมืองของรัฐ ว่าจะเลือกอยู่ข้างความยุติธรรม หรือปล่อยให้ความคลุมเครือดำรงอยู่ต่อไป ขอเสนอข้อเรียกร้องเพื่อนำพาความสันติสุขกลับสู่ชายแดนใต้ ดังนี้
1.ขอให้นายกรัฐมนตรี กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการคลี่คลายคดีลอบสังหาร สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ต้องสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้บงการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว เพราะ ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือ ความอยุติธรรมรูปแบบหนึ่ง
2.ความจริงต้องถูกเปิดเผยไม่ใช่ต้องถูกจัดการ ขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระที่มีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในทุกคดีที่สังคมมีข้อกังขา โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน ต้องไม่ถูกแทรกแซงโดยอำนาจทางการเมือง คณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน
3.ต้องยุติความรุนแรงด้วยการเมือง ไม่ใช่อำนาจกำลัง ขอให้รัฐบาลประกาศเจตจำนงทางการเมือง ด้วยนโยบายการเมืองนำการทหารอย่างแท้จริง โดยต้องลดบทบาทของการใช้กำลังและเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้กับประชาชนอย่างแท้จริง
4.ความเชื่อมั่นของประชาชน คือ เส้นแบ่งระหว่างสันติภาพกับความขัดแย้ง ขอให้รัฐบาลกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชน และกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถตรวจสอบได้และรายงานต่อสาธารณชน เพราะสันติภาพจะไม่เกิดขึ้นจากคำประกาศของรัฐ หากแต่ต้องเกิดจากความรู้สึกของประชาชนว่าพวกเขาได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริง