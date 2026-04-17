“นายกฯ อนุทิน” นำทีม สวมชุดสงกรานต์เสื้อลายดอก บินเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “วันไหลบางเบิด” จ.ชุมพร ข้าราชการ-ประชาชน แห่ต้อนรับ

เมื่อเวลา 17.50 น. วันที่ 17 เม.ย. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานชุมพร เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “วันไหลบางเบิด” ณ บริเวณชายหาดบางเบิด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

โดยนายกฯ และคณะ ได้เปลี่ยนชุดจากชุดราชการ เป็นชุดสงกรานต์เสื้อลายดอก โดยมีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชุมพร พร้อมส่วนราชการ และนายวิชัย สุดสวาสดิ์, นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร มาให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ บรรยากาศที่ท่าอากาศยานชุมพร มีข้าราชการและประชาชน มาร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำพวงมาลัย และดอกกุหลาบมามอบให้นายกฯ อีกด้วย

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