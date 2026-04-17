เชตวัน โพสต์ตอบโต้ข้อครหา รับเงินเอกชน ปมเปลี่ยนสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เป็นสวนสาธารณะ

วันที่ 17 เม.ย. 2569 นายเชตวัน เตือประโคน สส.ปทุมธานี พรรคประชาชน โพสต์ตอบโต้กรณีมีกระแสว่ารับเงินจากสนามกอล์ฟเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อมาผลักดันในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์เป็นสวนสาธารณะว่า มันง่ายกับการที่จะชี้หน้าใครแล้วใส่ร้ายบอกว่า “รับเงิน” เมื่อสิ่งที่เขาพยายามทำเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้น มีคนเสียผลประโยชน์

อย่างข้อเสนอเรื่อง “เปลี่ยนสนามกอล์ธูปะเตมีย์เป็นสวนสาธารณะ” ที่ผมพยามผลักดันอยู่นี้ ไม่น่าเชื่อว่าจะถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับสนามกอล์ฟเอกชนแห่งหนึ่ง หาว่าที่ผมทำเรื่องนี้ ก็เพราะไป “รับเงิน” สนามกอล์ฟเอกชนนั้นมา นัยว่า เมื่อตรงนี้ไม่ได้เป็นสนามกอล์ฟแล้ว คนจะไปตีกอล์ฟที่สนามเอกชนนั้นมากขึ้น

นายเชตวัน ระบุว่า ข้อกล่าวหาลักษณะนี้ แน่นอนว่าเป็นการ “หมิ่นประมาท” และเป็นการ “ด้อยค่า” สิ่งที่ผู้อื่นพยายามทำว่าเป็นเพราะเห็นแก่เงิน ถ้าไม่ได้เงินคงไม่ทำ

ซึ่งมันกำลังจะพาประเด็นข้อเสนอนี้พ้นไปจากการถกเถียงด้วยเหตุผลว่าทำไมต้องมีสนามกอล์ฟของทหาร? ว่าที่ดินผืนใหญ่ใจกลางเมืองนั้นควรเอามาทำประโยชนอย่างอื่นหรือไม่? ว่าระหว่างสนามกอล์ฟกับสวนสาธารณะประชาชนคนส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากอะไรมากกว่า?

หรือแม้แต่ประเด็นเรื่อง “ความมั่นคง” ที่กองทัพเคยชี้แจงหลายๆ ครั้ง ก็จะไม่กลายเป็นข้อพิจารณาถกเถียงด้วยเหตุผลความจำเป็นอีกเช่นกัน เมื่ออีกฝ่ายถูกข้อกล่าวหาว่า “รับเงิน” เสียแล้ว

“ไม่มีหรอกครับ “รับเงิน” ถ้ามันง่ายขนาดนั้น อีกฝ่ายก็ใช้เงินเกทับ เพื่อให้ผมหยุดทำเรื่องนี้ ก็คงจะจบไปแล้วล่ะ จริงมั้ย?” นายเชตวัน ระบุ

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