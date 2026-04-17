นายกฯ เปิดวันไหลบางเบิด หยอดหวานชุมพร ทำให้มีความสุข ขอบคุณ สส.ยกจังหวัด ลั่นถ้าไม่มากระโดดน้ำตายได้เลย เจอประชาชนตะโกน “รวยไม่ไหวแล้วโว้ย”
เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 17 เม.ย. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “วันไหลบางเบิด” ณ บริเวณชายหาดบางเบิด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร เมื่อนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาถึง ได้มานั่งรอเปิดงานที่บาร์ริมทะเล โดยมีประชาชนมาขอถ่ายภาพ และส่งเสียงเชียร์ โดยนายกรัฐมนตรี ได้ยกมือไหว้ และโบกมือทักทายประชาชนที่เข้ามาถ่ายภาพ
จากนั้น เวลา 18.55 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินฝ่าฝูงชนที่มาร่วมงาน ท่ามกลางประชาชนที่ส่งเสียงเรียก โดยมีบางช่วงได้มีประชาชนตะโกนขึ้นว่า “รวยไม่ไหวแล้วโว้ย” พร้อมฉีดนายกรัฐมนตรีและคณะ
นายอนุทิน กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า พี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร มีอิทธิพลขนาดไหน ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ทำให้คณะรัฐมนตรี มาหาพวกท่านครึ่งคณะ พวกเราทุกคนตั้งใจมา ถ้าไม่ตั้งใจป่านนี้ถึงกรุงเทพฯ แล้ว ตนไปนราธิวาสมา ไปแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร (นายกโต้) นายวิชัย สุดสวาสดิ์, นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร บอกนายกฯ ว่าไปนราธิวาสแล้ว ขากลับช่วยแวะชุมพรด้วย เพราะคนชุมพรให้ สส. นายกฯ มา 3 คน ไม่มาก็กระโดดน้ำตายได้เลย
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า วันนี้พวกเราไปทำงานมาที่จังหวัดนราธิวาสก็ได้มากันทุกคน ดีใจที่ได้มาถึงตรงนี้มาถึงก็ตื่นตาตื่นใจ ไม่นึกว่าไปไหนที่แท้อยู่ริมทะเลนี่เอง รู้งี้ใส่ขาสั้นมาดีกว่า
ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้แนะนำคณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาด้วยพร้อมกับแนะนำ สส. พรรคภูมิใจไทย ก่อนกล่าวติดตลกว่าต้องขอโทษด้วยที่จำชื่อจริง สส.ยังไม่หมด เพราะตนไม่เคยได้ สส.เยอะเท่านี้มาก่อน
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้พวกเรามากันครบเพื่อมาพบกับพ่อแม่พี่น้องชาวชุมพร ชาวประจวบคีรีขันธ์ และพี่น้องคนไทยที่อยู่ในที่นี้ วันนี้เขาให้สคริปต์ตนมาพูด แต่ตนไม่พูด
จากนั้น นายอนุทินได้อ่านสคริปต์แบบช้าๆ พร้อม ถุย แล้วกล่าวว่า มาเจอพี่น้องแบบนี้ไม่ต้องอ่าน พูดจากหัวใจ
นายอนุทิน กล่าวว่า กราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านวันนี้เป็นวันไหล ขอให้พี่น้องสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ วันนี้มาร่วมเป็นเพื่อน มาสนุกกับพ่อแม่พี่น้อง เพราะถือว่ามีบุญคุณ ตนกลับมาจากนราธิวาสมีความเครียดเต็มหัว พอมาเจอพี่น้องชาวชุมพรริมฝั่งน้ำตรงนี้ ก็มีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นชั่วคราวก็ตาม
จากนั้น นายอนุทินได้อวยพรคนที่มาร่วมงานว่า ขอให้ประชาชนมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกสิ่ง อายุยืนยาวและที่สำคัญต้องร่ำรวยกันทุกคน ก่อนขึ้นรถเดินทางกลับกรุงเทพฯ