เอกนัฏ ลาออก สส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคภูมิใจไทย หลังรับตำแหน่ง รมว.พลังงาน เลื่อน ‘ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู’ ขึ้นแทน

วันที่ 17 เม.ย. 2569 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งได้ประกาศให้นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 7 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

บัดนี้ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ได้มีหนังสือของลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรแทน คือ ลำดับที่ 24 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

 

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