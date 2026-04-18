จับจริง ปรับสูงสุด! อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ร่วมกับ อส.ไชยปราการ และ ผวจ.เชียงใหม่ จับผู้ฝ่าฝืนเข้าเขตปิดป่า 9 ราย ลงโทษสถานหนัก ปรับสูงสุดตามกฎหมาย
“สุชาติ ชมกลิ่น” รมว.ทส. สั่งลงโทษสถานหนักกลุ่มผู้ฝ่าฝืนเข้าป่าอนุรักษ์ ล่าสุดอุทยานฯ ดอยผ้าห่มปก สนธิกำลัง อส.ไชยปราการ ภายใต้การอำนวยการของ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จับกุม 9 ชาวบ้านแอบเข้าไปในเขตปิดป่า ย้ำปรับสูงสุดตามกฎหมายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ป้องปรามเหตุไฟป่าวิกฤต
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า การจับกุมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเข้มข้นของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นย้ำให้กรมอุทยานฯ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ฝ่าฝืนประกาศงดเข้าเขตป่าอนุรักษ์ในช่วงสถานการณ์ไฟป่าวิกฤต เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) และป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
นายอรรถพล กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนายอัศนัย นิลพุดซา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก หลังเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าที่ ดป.5 (ซุยถัง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกลาดตระเวนเข้มงวดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้และเฝ้าระวังไฟป่าตามภารกิจ
ขณะตรวจการณ์มาถึงบริเวณ ลำห้วยขุนวะ พบกลุ่มบุคคลจำนวน 9 คน กำลังพักผ่อนและเล่นน้ำอยู่บริเวณริมห้วย เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวขอตรวจสอบ พบว่าทั้งหมดเป็นราษฎรบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นำโดยนายจะก่า (ขอสงวนนามสกุล) พร้อมพวกอีก 8 คน
จากการสอบสวนเบื้องต้น กลุ่มผู้กระทำผิดให้การรับสารภาพว่า ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์จากหมู่บ้านขอบด้ง มุ่งหน้ามาทางอำเภอไชยปราการ เมื่อเห็นลำห้วยร่มรื่นจึงได้ขับขี่เข้าไปตามเส้นทางผ่านสวนลิ้นจี่ของชาวบ้าน เพื่อลงไปเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบในเวลาประมาณ 16.30 น.
แม้จากการตรวจสอบจะไม่พบอุปกรณ์ในการล่าสัตว์หรือกระทำผิดอื่นเพิ่มเติม แต่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการ ฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจน โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา ความผิดตามมาตรา 20 และมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฝ่าฝืนประกาศอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (ฉบับวันที่ 29 มกราคม 2569) เรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการเข้าไปในเขตอุทยานฯ เพื่อป้องกันไฟป่า
สำหรับการกระทำผิดในครั้งนี้ มีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกคำให้การรับสารภาพ และส่งเรื่องไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบขั้นสูงสุดต่อไป
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด และขอย้ำว่าเจ้าหน้าที่ชุด Smart Patrol จะยังคงออกลาดตระเวนเชิงรุกตลอด 24 ชั่วโมง หากพบการฝ่าฝืนจะไม่มีการละเว้นทุกกรณี เพื่อรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของกระทรวงฯ อย่างสูงสุด