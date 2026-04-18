กัญจนา ย้ำ ชาติไทยพัฒนา-ภูมิใจไทย เป็นเนื้อเดียวกัน ฐานเสียงเดียวกัน ปัดตอบยุบรวมกันหรือไม่ ชี้เป็นเรื่องอนาคต ยังไม่พูดวันนี้
เมื่อเวลา 10.55 น. วันที่ 18 เม.ย. 2569 ที่โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการทำกิจกรรมทางการเมือง เพื่อรักษามวลชนหรือฐานเสียงของพรรคชาติไทยพัฒนาไว้ว่า พรรคชาติไทยพัฒนายังมีสำนักงาน มีตัวแทนของพรรค และผู้บริหารพรรคที่ยังทำงาน แม้จะไม่มี สส. แต่อดีต สส.ที่ไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยก็เหมือนเนื้อเดียวกัน
คนสุพรรณบุรีมีปัญหาอะไรให้บอกมาที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้ ยกตัวอย่างสมาชิกพรรค นายสมชาย สุจิตต์ หัวหน้ากรรมการสาขาพรรค เป็นบิดาของนายสรชัด สุจิตต์ สส.เขต 1 สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย นายจองชัย เที่ยงธรรม สมาชิกพรรคก็เป็นบิดาของนายเสมอกัน เที่ยงธรรม สส.เขต 4 สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย ซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรครุ่นพ่อ คิดดูว่าพ่อใหญ่กว่าลูกหรือไม่
ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคชาติไทยพัฒนาในขณะนี้ ล้วนแต่เป็นที่พึ่งในการรับฟังปัญหาของชาวสุพรรณบุรี และส่งต่อไปยัง สส.ของพรรคภูมิใจไทยที่ดูแลในพื้นที่ ไม่ได้ต่างอะไรกัน ยังทำงานจุดนี้ได้อยู่ พรรคชาติไทยพัฒนาทำงานช่วยพรรคภูมิใจไทยด้วยซ้ำ ที่จะช่วยรับฟังปัญหาและแก้ปัญหา
น.ส.กัญจนา กล่าวว่า พรรคชาติไทยพัฒนาไม่ได้มี สส. หากพูดถึงฐานมวลชน ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยขณะนี้ หรือพรรคชาติไทยพัฒนาขณะนี้ก็คือฐานเดียวกัน เพราะในความเป็นจริงต้องยอมรับว่าคือฐานเดียวกัน ทำงานส่งทอดด้วยกัน มาจากที่เดียวกัน
เมื่อถามว่า เงื่อนไขของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในครั้งหน้าจะต้องมีการส่งผู้สมัคร สส. น.ส.กัญจนา กล่าวว่า เดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีหนึ่ง เพราะยังไม่ถึงวันนั้น
เมื่อถามอีกว่า ในอนาคตพรรคชาติไทยพัฒนาจะยุบรวมกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ น.ส.กัญจนา กล่าวว่า นั่นเป็นเรื่องของอนาคต ยังไม่พูดวันนี้
เมื่อถามย้ำว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะยังยึดฐานที่มั่นและลงพื้นที่เหมือนเดิมใช่หรือไม่ น.ส.กัญจนา กล่าวว่า อย่างที่บอก คือฐานเดียวกัน
ฉะนั้นจะทำทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม นายสรชัด นายเสมอกัน นายประภัตร โพธสุธน สส.สุพรรณบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย และนายนพดล มาตรศรี อดีต สส.สุพรรณบุรี เขต 3 ยังมีโอกาสทำงานให้ประชาชน เพื่อให้ทุกคนที่ไปจากพรรคชาติไทยพัฒนา ยังคงอยู่ทำงานให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่