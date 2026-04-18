หมอวี โต้เฟกนิวส์ สว.ล้มบัตรทอง 30 บาท เชื่อเป็นขบวนการดิสเครดิต ทำประชาชนตื่นตระหนก ฮึ่มดำเนินคดี ติงบอร์ด สปสช. ไม่ให้ความร่วมมือ กมธ. สอบใช้งบไม่โปร่งใส
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2569 นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สว. ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวถึงกระแสข่าว สว.เตรียมเสนอยกเลิกสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง 30 บาทว่า เป็นเฟกนิวส์ และไม่มี สส. หรือ สว. คนใดเสนอให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว
กระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการอภิปรายในรัฐสภา ระหว่างการแถลงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในวันนั้นมีการอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมถึงปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอ และข้อสังเกตเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้งบประมาณ ตลอดจนโครงสร้างบอร์ดที่มีบุคคลกลุ่มเดิมดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นเวลานาน
“ไม่มีใครพูดถึงการยกเลิก 30 บาทเลย เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ และไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สิ่งที่มีการพูดถึงคือแนวทางปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นพ.วีระพันธ์ กล่าว
นพ.วีระพันธ์ กล่าวต่อว่า เพจที่เผยแพร่ข่าวดังกล่าวเป็นเพจที่ไม่น่าเชื่อถือ และเข้าข่ายเผยแพร่ข้อมูลเท็จ โดยลักษณะการเผยแพร่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายเพจ อาจเป็นการดำเนินการในลักษณะขบวนการหรือไอโอ (IO) ที่มีเป้าหมายเพื่อดิสเครดิต สว. ซึ่งมีบทบาทตรวจสอบประเด็นด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตนมองว่าการกระทำดังกล่าวไม่เพียงกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนิติบัญญัติ แต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา ซึ่งอาจเข้าใจผิดและวิตกว่าจะสูญเสียสิทธิการรักษา
ส่วนการดำเนินการต่อกรณีดังกล่าว นพ.วีระพันธ์ กล่าวว่า สว.ได้มีการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงตั้งแต่วันแรกที่พบข่าว และอยู่ระหว่างหารือถึงแนวทางดำเนินคดีทางกฎหมาย เนื่องจากเข้าข่ายนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคม
นพ.วีระพันธ์ กล่าวต่อว่า กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา กำลังติดตามหลังเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ปัญหางบประมาณของ ที่มีแนวโน้มไม่เพียงพอ โดยเฉพาะงบด้านนวัตกรรมที่ถูกใช้ไปแล้วจำนวนมาก เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกครึ่งปี
อีกทั้งยังมีประเด็นการโยกงบประมาณ ซึ่งมีรายงานว่าสูงถึงหลักหลายหมื่นล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการปฐมภูมิ สะท้อนถึงปัญหาการบริหารงบประมาณที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
อย่างเมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา สส.พรรคประชาชน ออกมาตั้งคำถามไปยังบอร์ด สปสช. มีมติโยกงบดูแลระยะยาว (LTC) ไปหน่วยนวัตกรรม ซึ่งตนมองว่าการทำแบบนี้มันไม่ค่อยชอบธรรม เป็นประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้ต้องติดตามว่า สปสช.จะทำเรื่องนี้จริงหรือไม่ ที่จะโยกงบที่ตัวเองใช้หมดไปแล้ว แล้วก็ไปเอางบคนอื่นมามาใส่แทน
“กมธ.ได้เชิญผู้แทนจากบอร์ด สปสช.เข้าชี้แจงข้อมูล แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ เชิญอย่างไรก็ไม่ยอมมา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบและการทำความเข้าใจเชิงโครงสร้าง ซึ่งการติดตามตรวจสอบของวุฒิสภาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และมุ่งหวังให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ไม่ได้มุ่งเน้นทำลายส่วนตัวบุคคล” นพ.วีระพันธ์ กล่าว