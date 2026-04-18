ภัทรพงษ์ สส.ปชน. จี้ รัฐบาล แก้ปัญหา PM2.5 จากเหนือ ลามไปอีสาน กระทบสุขภาพประชาชน ฟาดรัฐบาลไม่ขยับ ละเลยปัญหา บี้นำ พรบ.อากาศสะอาด กลับมาพิจารณาด่วน
วันที่ 18 เม.ย.2569 นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ หรือ สส.ตี๋ สส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Phattarapong Leelaphat – ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหา ฝุ่น PM2.5 ความว่า ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ตอนนี้ ไม่ได้หนักแค่ภาคเหนือแล้วครับ แต่ยังมีภาคอีสานตอนบนที่ค่าฝุ่นพุ่งขึ้นหนักมาก ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม เลย หนองคาย และบึงกาฬ ที่ตอนนี้ทั้ง 4 จังหวัดเจอฝุ่นท่วมหนัก ทะลุเกณฑ์ประกาศเขตภัยพิบัติฝุ่นพิษ PM2.5 แล้วเช่นเดียวกันกับภาคเหนือ โดยที่รัฐบาลไม่ขยับในการรับมือกับผลกระทบกับชีวิตประชาชนเลย
เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพปัญหาฝุ่นในประเทศไทยชัดเจนขึ้น ผมจึงใช้ Google Earth Engine ดึงข้อมูลค่าควัน+ฝุ่นละอองในอากาศ (สีดำในภาพ) จากดาวเทียม Sentinel5P มาแสดงผลร่วมกับค่า Hotspot (สีแดงในภาพ) จาก NASA ครับ โดยเป็นข้อมูลช่วงวันที่ 8-16 เม.ย.ที่ผ่านมา
เราจะเห็นชัดเจนว่า ตอนนี้ปริมาณควันสะสมหนักมาก ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน สอดคล้องกับค่า PM2.5 ที่รุนแรงมากๆ ในพื้นที่ที่แรเงาสีดำเข้ม และเห็นชัดเจนถึงกลุ่มพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ ผ่านจุด Hotspot ที่มีหนาแน่นมากๆ
โดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศลาว ที่แน่นอนครับ เมื่อดูจากทิศทางของลมด้วยแล้ว ส่งผลกระทบกับภาคอีสานตอนบนโดยตรง ทำให้ตอนนี้ไม่ใช่แค่ภาคเหนือที่อ่วมไปด้วยฝุ่นพิษ PM2.5 แต่ยังมีภาคอีสานตอนบน ที่แม้ค่า Hotspot จะมีน้อย แต่รับจากประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างหนัก ในพื้นที่จังหวัดที่ติดกับแนวแม่น้ำโขงประเทศเพื่อนบ้าน
นี่คือปัญหาที่พรรคประชาชนเราเตือนรัฐบาลไว้ก่อนแล้ว ว่าต้องเร่งจัดการก่อนที่จะเกิดปัญหา แต่เมื่อรัฐบาลละเลย ทำให้วันนี้เราเจอผลกระทบที่รุนแรง แต่แล้ว รัฐบาลก็ยังละเลยต่อเนื่อง โดยที่ไม่มีการรับมือกับผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนเลย ทั้งที่ฝุ่นพิษPM2.5 นั้นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนมาก อาจไม่ส่งผลให้เห็นชัดในวันนี้ แต่ส่งผลในระยะยาวอย่างแน่นอนครับ
ผมและพรรคประชาชน ขอเรียกให้รัฐบาลดำเนินการกับเรื่องนี้โดยเร่งด่วน ทั้งการจัดการปัญหาที่ต้นตอไฟในพื้นที่ป่า และการรับมือกับผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน โดยการเร่งติดตั้งห้องปลอดฝุ่น (Positive Pressure Room) และมุ้งสู้ฝุ่น ให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางโดยด่วน เร่งใช้งบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงกับประชาชนในตอนนี้ เพราะชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้
พร้อมขอเรียกร้องให้รัฐบาลนำร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด กลับมาพิจารณาต่อโดยด่วน เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ ให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช้โดยเร็ว
หากรัฐบาลเห็นความสำคัญของชีวิตประชาชน และมีความตั้งใจจริง รัฐบาลไม่มีทางละเลยปัญหาแบบนี้