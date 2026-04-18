สุชาติ ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ผลักดันแผนปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าระดับชุมชน“เชียงดาวโมเดล” ยกระดับต้นแบบจัดการไฟป่าอย่างเป็นระบบ

วันที่ 18 เม.ย.2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รมว.ทส. ได้พบปะผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า โดยเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชน เพื่อยกระดับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม รวมถึงมอบสิ่งของจำเป็นสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างจริงจัง โดยจะเร่งผลักดันแผนปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าระดับชุมชน ควบคู่กับ ‘เชียงดาวโมเดล’ เพื่อเป็นต้นแบบการทำงานแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพลังของชุมชนในพื้นที่

รมว.ทส. ยังชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายชุมชน ที่ร่วมกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างเข้มแข็งและเสียสละ พร้อมยืนยันเดินหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ “ดอยหลวงเชียงดาว” ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ ให้มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาป่าอย่างใกล้ชิด ควบคู่การดำเนินงานเชิงระบบของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

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