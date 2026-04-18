“วิสุทธิ์” ห่วงเศรษฐกิจซบเซา เกษตรกรเดือดร้อนหนัก กระทุ้ง “อนุทิน” ออกมาตรการแก้ปัญหาปากท้อง หลังราคาสินค้าพุ่ง แนะ รีบทำคนละครึ่งพลัส

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2569 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตนเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจที่กำลังซบเซา เพราะการลงพื้นที่เห็นถนนโล่ง จะมีแน่นก็เป็นแค่บางช่วงที่มีกิจกรรม

โดยรวมประชาชนไม่คึกคักเหมือนเทศกาลสงกรานต์ทุกๆปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่กระทบมาจากสงครามในตะวันออกกลาง แม้เขาจะหยุดยิงกัน แต่สินค้าหลายอย่างสูงขึ้นไปมากแล้ว บริษัทรับเหมาก็ไม่กล้ารับงานเพราะน้ำมันแพง บางบริษัทต้องให้คนหยุดงาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ต้องรีบแก้ไขปัญหาปากท้องเป็นการด่วน ต้องมีโครงการมาเพิ่มรายได้ให้ประชาชน อย่างคนละครึ่งพลัสต้องรีบทำ หากต้องกู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายก็ต้องทำ เพราะเท่าที่ฟังจากเกษตรกรมีปัญหากันมาก

นายวิสุทธิ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ สส. สะท้อนในสภาฯ ช่วงที่มีการหารือ ก็อยากให้นายกฯ ให้ความสำคัญเพราะเหล่านั้นเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนผ่านผู้แทน หากแก้ปัญหาเหล่านั้นไปก็คือการแก้ปัญหาของประชาชนจริงๆ และที่ตนรับฟังมา คือ ปัญหาวัวนม นมก็ขายกันไม่ได้ ถ้าลำบากมากๆ เดี๋ยวก็จะมีการประท้วงกันอีก

ตอนนี้สินค้าต่างๆ ราคาแพงขึ้น เช่น เรื่องปุ๋ย แต่พืชผลการเกษตรทั้งหมดกลับมีราคาต่ำ รายได้ไม่พอรายจ่าย ตนขอให้กำลังใจนายกฯ และครม.ทุกคนให้ทำงานอย่างทุ่มเทฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้

และขอฝากไปยังรัฐบาล และคนที่เป็นรัฐมนตรีจากทุกพรรคการเมือง ต้องทุ่มเททั้งกายใจทำงานแบบใจซื่อมือสะอาด แล้วประเทศชาติจะปลอดภัย เพราะถ้าใจไม่ซื่อมือไม่สะอาด ประเทศชาติจะล่มจม โครงการอะไรที่ออกมาต้องเป็นประโยชน์จริงๆ อย่าเพิ่งคิดหารายได้จากโครงการ ประเทศถึงจะเดินหน้าฝ่าวิกฤตได้

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