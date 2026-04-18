พายุฤดูร้อนถล่ม 7 จว. บ้านเรือนเสียหาย 268 หลัง ปภ.เตือนเหนือ-อีสาน-กลาง เฝ้าระวังพายุลมแรง ลูกเห็บ ฟ้าผ่า ถึง 20 เม.ย.นี้
วันที่ 18 เม.ย. 2569 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนประชาชนใน 60 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ กทม. ให้เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงช่วงวันที่ 16-20 เม.ย.
วันนี้ในช่วงเช้า ปภ.ได้รับรายงานว่าเมื่อคืนวันที่ 17 เม.ย. ได้เกิดเหตุวาตภัยหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 7 จังหวัด 10 อำเภอ 21 ตำบล 65 หมู่บ้าน รวม 268 หลัง
ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานี 1 อำเภอ 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน (ต.บ้านกอก ต.ยางนก ต.หนองเหล่า อ.เมืองฯ) บ้านเรือนเสียหาย 43 หลัง
จ.ยโสธร 3 อำเภอ 8 ตำบล 34 หมู่บ้าน (ต.กุดเชียงหมีอ.เลิงนกทา ต.ผืออี ต.หัวเมือง ต.ฟ้าหยาด ต.คูเมือง ต.ทรายใน อ.มหาชนะชัย ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง) บ้านเรือนเสียหาย 146 หลัง
จ.นครราชสีมา 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน (ต.ในเมือง อ.เมืองฯ) โครงหลังคาชานชาลาสถานีรถไฟนครราชสีมา บริเวณทางรอขึ้น-ลง รถไฟ ที่ 2, 3 พังเสียหาย ไม่มีผลกระทบต่อการเดินรถไฟความเสียหายเพิ่มเติมอยู่ระหว่างสำรวจ
จ.สุรินทร์ 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน (ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ), จ.อำนาจเจริญ 2 อำเภอ 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน (ต.หนองไฮ อ.เสนานิคม ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน) บ้านเรือนเสียหาย 9 หลัง
จ.ปราจีนบุรี 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี) ระบบส่ง 115 kV (เสา Tower 2 วงจร) สายส่งช่วง สฟ. นนทรี – สฟ. สระแก้ว สายส่งช่วง บ.Gulf NC – สฟ. กบินทร์บุรี 2 ล้ม จำนวน 7 ต้น ระบบจำหน่าย 22 kV ฟีดเดอร์ 3,6 สฟ.นนทรี (แนวเดียวกับเสา Tower) ล้ม 17 ต้น บริเวณบ้านโคกหอมทางแยกไปตลาดเก่า คาดว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดได้วันที่ 19 เม.ย.
จ.ลพบุรี 1 อำเภอ 5 ตำบล 15 หมู่บ้าน (ต.พัฒนานิคม ต.หนองบัว ต.ชอนน้อย ต.ช่องสาริกา ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม) บ้านเรือนเสียหาย 70 หลัง โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ประสบภัยได้ส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชน ต้นไม้ เสาไฟที่ล้มเสียหาย
ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
นายธีรพัฒน์ กล่าวต่อว่า จากการติดตามสภาพอากาศประจำวันที่ 18 เม.ย.พบว่าประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และสื่อสังคมออนไลน์ Facebook: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM และ X@DDPMNew