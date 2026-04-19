ยศชนัน โชว์ความสำเร็จ ดาวเทียม TSC-1 ฝีมือคนไทย เตรียมทะยานสู่ห้วงอวกาศ ปี 2027 ชี้ ก้าวสำคัญไทยสู่การเป็นผู้พัฒนา Deep Tech เต็มตัว
วันที่ 19 เม.ย. 2569 นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ดาวเทียมฝีมือคนไทย ใกล้ทะยานสู่ห้วงอวกาศ ก้าวสำคัญในการเป็นผู้พัฒนา Deep Tech
เมื่อวานนี้ที่ NARIT (สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ) แม่ริม ผมไปติดตามความคืบหน้าของ TSC-1 ดาวเทียมวิจัยฝีมือคนไทย สิ่งที่เห็นคือศักยภาพของวิศวกรไทยที่น่าภาคภูมิใจ ยิ่งทำให้เรามีความหวังครับ
หัวใจสำคัญของ TSC-1 คือเราสร้างเองสูงถึง 60% ตั้งแต่กล้องถ่ายภาพรายละเอียดสูง ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมการวางตัว ไปจนถึงสถานีภาคพื้นดิน ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบและประกอบโดยคนไทยเกือบทั้งหมด และบททดสอบที่หินที่สุดผ่านไปแล้ว
นายยศชนัน ระบุต่อว่า ผมเข้าไปดูห้องปฏิบัติการที่ใช้ทดสอบสภาวะสุดขั้ว ทั้งความกดอากาศต่ำในอวกาศ (Thermal Vacuum) การทนต่อรังสี และการสั่นสะเทือนรุนแรง ซึ่งผลการทดสอบยืนยันว่า Engineering Model ของเราสอบผ่าน! เทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมีความเสถียรและพร้อมทำงานจริง เป้าหมายถัดไปคือ Flight Model หรือการสร้างตัวเครื่องจริงที่จะส่งขึ้นสู่อวกาศในปี 2027 ครับ
นี่คือหมุดหมายสำคัญที่บอกว่าไทยเรากำลังก้าวข้ามจากการเป็นผู้บริโภคเทคโนโลยี ไปสู่การเป็นผู้พัฒนา Deep Tech อย่างเต็มตัว
นายยศชนัน ระบุว่า การสร้างดาวเทียมหนึ่งดวง ไม่ใช่แค่การได้มาซึ่งข้อมูลอวกาศ แต่มันคือการสร้างระบบนิเวศของเศรษฐกิจอวกาศ ที่ต้องมีแรงงานทักษะสูง สำคัญที่สุดคือสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่า “Space is not that far for Thais”
ที่ NARIT แห่งนี้ คนทั่วไปสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบวงจรมาก มีทั้งนิทรรศการดาราศาสตร์ที่ทันสมัย ท้องฟ้าจำลองที่คมชัด และอาคารหอดูดาวที่เปิดให้คนทั่วไปมาส่องกล้องดูดาวเคราะห์กันจริงๆ บรรยากาศดีมากครับ ใครมาเชียงใหม่ ผมอยากให้พาเด็กๆ แวะมาสร้างแรงบันดาลใจกันได้
นายยศชนัน ระบุต่อว่า นอกจากนี้ ที่นี่ยังเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของอวกาศผ่านโมเดล 3D Printing ที่จำลองพื้นผิวดวงจันทร์ ดาวต่างๆ ให้หยิบจับและจินตนาการตามได้จริง เพราะดาราศาสตร์ที่นี่ไม่ได้มีไว้แค่ให้มองด้วยตา แต่สร้างมาเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมครับ
เรากำลังสร้างประเทศรายได้สูงด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และนี่คืออีกรูปธรรมหนึ่งที่เราทำได้อย่างไม่น้อยหน้าใครครับ