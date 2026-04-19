คลองเปรมคึกคัก ก่อแก้ว แจกหวย 100 ชุด ตอบแทนน้ำใจมวลชนรอรับ “ทักษิณ” ยันเข้าใจคนเสื้อแดงอยากให้ทักษิณพักการเมือง ชี้อีกส่วนยังอยากเห็นช่วยงานประเทศ
วันนี้ 19 เม.ย.2569 นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง นำสลากกินแบ่งรัฐบาล 100 ชุด มาแจกให้กับมวลชนคนเสื้อแดง ที่ปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อให้กำลังใจนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
นายก่อแก้ว เปิดเผยว่า การรวมตัวของคนเสื้อแดง เพื่อมาเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร มีขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อยู่แล้ว ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนจัด จึงเห็นใจผู้สนับสนุนที่เดินทางมาด้วยความเสียสละ บางรายมีอายุมากและเดินทางลำบาก แต่ยังตั้งใจมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างสม่ำเสมอ จึงจัดกิจกรรมแจกสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นการตอบแทนและสร้างขวัญกำลังใจเล็กน้อย
โดยตนเตรียมสลากกินแบ่งรัฐบาล 100 ชุด แจกให้ผู้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ชุดละ 2 ใบ หากมีผู้มาร่วมมากกว่าที่เตรียมไว้ก็พร้อมแจกเพิ่มเติม และจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอด 4 สัปดาห์ จนกว่านายทักษิณจะได้รับการพักโทษ
นายก่อแก้ว เผยเพิ่มเติมว่า แนวคิดการแจกสลากฯ มาจากความต้องการสร้างความหวังให้ประชาชน เช่นเดียวกับที่นายทักษิณเคยผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน แม้ตนจะไม่สามารถทำในระดับเดียวกันได้ แต่หวังให้ผู้ได้รับสลากมีโอกาสลุ้นโชคและมีกำลังใจในช่วงเศรษฐกิจยากลำบาก
สำหรับความเคลื่อนไหวหลังนายทักษิณพ้นโทษ นายก่อแก้ว กล่าวว่า ขณะนี้การเข้าเยี่ยมยังถูกจำกัดเฉพาะญาติ ทำให้แกนนำและมวลชนยังไม่สามารถพบพูดคุยได้โดยตรง แต่หลังได้รับการปล่อยตัว คาดจะมีโอกาสหารือกัน และอาจมีการจัดวันพบปะกับกลุ่มคนเสื้อแดง เพื่อให้นายทักษิณได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนที่เดินทางมาเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
ส่วนบทบาททางการเมืองในอนาคต นายก่อแก้ว มองว่า นายทักษิณตั้งใจกลับประเทศไทย เพื่อใช้ชีวิตกับครอบครัวในบั้นปลายชีวิต แต่ด้วยความห่วงใยประเทศ อาจยังให้คำแนะนำต่อพรรคเพื่อไทยหรือภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง และสถานการณ์โลกที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทย
นายก่อแก้ว ยังเชื่อว่า แม้นายทักษิณจะลดบทบาททางการเมืองลง กลุ่มคนเสื้อแดงยังคงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต่อไป เพราะมีความผูกพันทางอุดมการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี
ส่วนคนเสื้อแดงบางส่วนที่อยากให้นายทักษิณพักจากการเมืองนั้น ส่วนตัวเข้าใจความรู้สึกดังกล่าว เพราะหลายคนมองว่านายทักษิณเสียสละมามากและควรได้ใช้เวลากับครอบครัว ขณะที่อีกส่วนยังอยากให้ช่วยเสนอแนะและให้คำปรึกษาเพื่อประโยชน์ของประเทศ แม้ไม่ต้องมีบทบาททางการเมืองโดยตรง
สำหรับวันที่ 11 พ.ค.นี้ นายก่อแก้วกล่าวว่า เป็นวันที่คนเสื้อแดงจำนวนมากต้องการเห็นนายทักษิณได้กลับมาอยู่กับครอบครัวและสังคมไทยอีกครั้ง พร้อมเชื่อว่าจะมีผู้สนับสนุนเดินทางมาต้อนรับเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ การแจกสลากฯ จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง (หลังจากนี้อีก 3 ครั้ง) เพื่อรอรับนายทักษิณ ออกจากเรือนจำในวันที่ 11 พ.ค.นี้