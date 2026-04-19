พรรคประชาชน เตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม 1 พ.ค.นี้ ชู ปฏิรูป 4 ด้าน โปร่งใส-ยึดโยงผู้ประกันตน พร้อมเดินหน้ารณรงค์หลายจังหวัด
วันที่ 19 เม.ย. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ เครือข่ายแรงงานพรรคประชาชน ได้จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับพรรคประชาชน ที่จะยื่นเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 1 พ.ค.นี้
สำหรับร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับพรรคประชาชน มีจุดประสงค์ในการปฏิรูปกองทุนประกันสังคมทั้งระบบ และแก้ไข 4 ด้านสำคัญ คือ
1.ด้านความโปร่งใส เสนอให้กองทุนต้องเปิดเผยฐานะรวมอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น พอร์ตลงทุน ผลตอบแทนเทียบดัชนีอ้างอิง รายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย รายงานการประชุมบอร์ด เพื่อให้ผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้างรับทราบข้อมูลมากขึ้น
2.ด้านการบริหารแบบมืออาชีพ เสนอให้จัดตั้ง “กองทุนประกันสังคม” เป็นนิติบุคคลอิสระตามกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารเงินหลักล้านล้านบาท ภายใต้โครงสร้างใหม่
3.ด้านความยึดโยงกับผู้ประกันตน เสนอปรับเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ดประกันสังคม โดยมาจาก 3 ฝ่ายเช่นเดิม แต่ไม่เกิน 13 คน ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน โดยจำนวนของผู้แทนแต่ละฝ่ายจะมีสัดส่วนที่สอดคล้องกับสัดส่วนของการส่งเงินสมทบของแต่ละฝ่าย
ระหว่างวาระ รัฐบาลสามารถเปลี่ยนตัวฝ่ายรัฐบาลได้ ส่วนฝั่งผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเข้าชื่อกันเพื่อถอดถอนเป็นรายบุคคลได้
เลขาธิการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการ ผ่านกระบวนการที่เปิดเผยและมีการแข่งขัน ทำสัญญาที่มีระยะเวลาแน่นอน และมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจน
4.ด้านความยั่งยืนของกองทุน สาระสำคัญคือการกำหนดให้รัฐบาลรับประกันการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตน ต้องมีการทบทวนอัตรานำส่งเงินสมทบและเพดานฐานค่าจ้างทุก ๆ 3 ปี การเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนประกันสังคมกับกองทุนระดับโลกในรูปแบบเดียวกัน เพื่อประเมินผลและปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสม
ในส่วนของสิทธิประโยชน์ การกำหนดและปรับประโยชน์ทดแทน พรรคประชาชนเสนอให้บอร์ดใหญ่มีอำนาจออกประกาศโดยความเห็นชอบของ รมว.แรงงาน และรมว.คลัง
นายเซีย จำปาทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวว่า พรรคประชาชนเสนอการปฏิรูปประกันสังคม เพื่อทำให้สำนักงานประกันสังคมสามารถอยู่กับประชาชนไปได้ในระยะยาว หากไม่มีการปฏิรูป หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าสำนักงานประกันสังคมจะอยู่ได้ไม่เกิน 30 ปี
ที่ผ่านมาพรรคประชาชนพูดถึงปัญหาความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เราต้องการสร้างกระบวนการให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น รวมถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตน ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคต เมื่อมีการปฏิรูปประกันสังคม เมื่อกองทุนเติบโตขึ้น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ก็สามารถทำได้อยู่แล้ว
สำหรับการรณรงค์ร่างกฎหมายประกันสังคมนั้น พรรคประชาชนจะจัดการรณรงค์ในหลายจังหวัด ก่อนยื่นร่างกฎหมายต่อสภาในวันที่ 1 พ.ค. และหลังจากนั้นพรรคจะเดินหน้ารณรงค์ต่อเนื่องให้ประชาชนเข้าใจเนื้อหาและเจตจำนงในการปฏิรูปประกันสังคมให้มากที่สุดเพื่อทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นร่างกฎหมายของทุกคน