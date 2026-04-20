นิพิฏฐ์ ฟาดเดือด ปม อนุทิน ถุยใส่สคริปต์ ซัด ข้าราชการ-นักการเมือง ไร้ศักดิ์ศรี เขาด่าแล้วยังตบมือหัวเราะ แสดงถึงความเป็นทาส
วันที่ 20 เม.ย.2569 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นภาพของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ถุยใส่สคริปต์ ระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “วันไหลบางเบิด” ที่บริเวณชายหาดบางเบิด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ทาสที่ไม่ยอมปลดปล่อย
ทั้งข้าราชการ ทั้งนักการเมือง ต่างไร้ศักดิ์ศรี เขาด่าแล้วยังตบมือหัวเราะเฉย แสดงถึงความเป็นทาส
ถุย!!! ล้างน้ำลายที่กระเด็นมาติดมือคุณเสียด้วย หรือเอาไปเลียต่อที่บ้าน ก็แล้วแต่คุณ…ถุย!!!”