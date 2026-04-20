“ประเสริฐ” เผย เชิญผู้บริหาร “สถาบันปอเนาะ-ตาดีกา” หารือที่ กระทรวงศึกษาธิการ 29 เม.ย. นี้ มุ่งหวังการทำงานร่วมกันในอนาคต
20 เม.ย. 69 – ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 เม.ย. นี้ จะเชิญผู้บริหาร สถาบันการศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนตาดีกา มาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
ซึ่งจริงๆ แล้ว มี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำกับดูแลอยู่ โดยต้องทำงานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจ คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมาก เป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันในอนาคต
เมื่อถามว่า จะทำความเข้าใจอย่างไร เพราะที่ผ่านมา คนมักจะมองโรงเรียนลักษณะนี้ไปในทางลบ นายประเสริฐ กล่าวว่า จริงๆ ไม่มีอะไรเลย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำกับดูแลอยู่
ที่ผ่านมา ก็ทำงานบูรณาร่วมกันมาโดยตลอด ก็ไม่มีปัญหาอะไร และการมาพูดคุยกันครั้งนี้ ก็พูดถึงแนวทางในอนาคต ที่จะต้องทำงานร่วมกัน รวมถึงประเด็นทั่วไปอีกหลายเรื่อง ที่โรงเรียนเอกชนต้องการเป็นการแลกเปลี่ยนกัน
กระทรวงศึกษาธิการ – https://www.moe.go.th/