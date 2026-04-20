“ยศชนัน“ ยัน “อว.” พร้อมหนุนทุกมิติ แก้ PM 2.5 ทั้งต้นเหตุ-ปลายเหตุ หลัง “ปชน.” เสนอทำห้องปลอดฝุ่น 2,000 บาท ชี้ดึงงบที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ มาทำได้
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 20 เม.ย. 2569 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยถึงกรณีที่มีการพาดพิงจากพรรคประชาชนว่า การทำห้องปลอดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใช้งบประมาณเพียงแค่ 2,000 บาทว่า เรื่องความเดือดร้อนไม่สามารถรอได้ อะไรที่เคยทำไว้ กระทรวง อว. ยินดีสนับสนุนในทุกมิติ
ส่วนการลงพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่พยายามผลักดันเทคโนโลยีของคนไทยไปในพื้นที่ โดยไม่ได้ปิดกั้นการทำงานของแต่ละฝ่าย และจากการลงพื้นที่เกิดการตระหนักเรื่อง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งตามหลักการเกิดขึ้นทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน กระทรวง อว. มีความจำเป็นจะต้องช่วยเหลือทุกมิติ การที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือถือว่าเป็นเรื่องดี น่าชื่นชม
เมื่อถามว่า จะต้องของบประมาณเพิ่มเติมในการทำห้องปลอดฝุ่นหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า หลายส่วนเรามีอยู่แล้ว เรามีการบริการจัดการงบประมาณที่หลายคนมองว่าอาจยังไม่จำเป็นต้องทำในช่วงนี้ ก็มีการปรับเป็นงบช่วยเหลือเร่งด่วน สำหรับงบแต่ละกระทรวง และแต่ละงานจะมีการดูแลของเขาเอง หากมองเป้าหมายว่าประชาชนมีความจำเป็นและมีความเดือดร้อน คิดว่าการที่ทุกกระทรวงช่วยเหลือกันจะเป็นประโยชน์มาก
เมื่อถามว่า จากการลงพื้นที่ได้เห็นปัญหาแล้ว คิดว่าจะแก้ไขปัญหาในระยะเวลามากน้อยแค่ไหน นายยศชนัน กล่าวว่า จากการที่กระทรวง อว. ได้สื่อสารออกไปมีหลายระยะ เรื่องห้องความดันบวก และกรองฝุ่นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ก็ต้องทำ
ส่วนต้นเหตุนั้นกระทรวง อว. ได้คุยกับหลายส่วน ทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย แน่นอนว่าการเผามีส่วน ซึ่งมีหลายส่วนที่สามารถทำแบบบูรณาการได้ ทั้งเรื่องการใช้รถพลังงานไฟฟ้า และสภาพอากาศที่มาจากแต่ละที่ก็มีการวิเคราะห์ไว้ ส่วนระยะยาวมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของฝุ่นในแต่ละจุดเพื่อวิเคราะห์ทันที จะได้วิเคราะห์ได้ว่าแต่ละจุดฝุ่นเกิดจากอะไร
นายยศชนัน กล่าวว่า ทั้งนี้ มีการประสานและพูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในเรื่องนี้อยู่ตลอด และในวันนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนจะลงพื้นที่เพื่อดูปัญหาใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน